Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Çocuklarla Atatürk Filmi İzledi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan geleceğin teminatı olan çocuklarla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir araya gelerek sinemada Atatürk filmini izledi. Başkan Bozdoğan çocukların haklarına duyarlılık gösterilmesinin ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerinin önemine dikkat çekti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Gününe özel düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklarla buluştu. "Atatürk" adlı filmi çocuklarla birlikte izleyen Başkan Bozdoğan, miniklerle sohbet de etti. Ayrıca Başkan Bozdoğan, çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaparak, onların eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla benzer organizasyonlara devam edeceklerini belirtti.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİM"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldim. Çocuklarımızla birlikte güne ayrı bir anlam da katmak için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "ATATÜRK" filmini izledik. Tarsus'ta çocuklar hep gülsün diye varız. Umudunuz, heyecanınız ve gülen yüzünüz hiç solmasın. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun" dedi.

"BUGÜNLERE ATATÜRK SAYESİNDE GELDİK"

Burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirten bir çocuk "Atatürk bizim için çok önemli, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. İyi ki bugün bu filmi izliyoruz. Bugünlere Atatürk sayesinde geldik" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ VE ARKADAŞLARIMIZLA BERABER ÇOK EĞLENDİK"

Bu özel günde film etkinliğinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydeden bir diğer çocuk; "Bugün Çocuk Hakları Günü ve arkadaşlarımızla beraber çok eğlendik. Bu etkinlik için belediye başkanımıza teşekkür ederim. Atatürk'ün yaşadığı olayları öğrendim, bizim geleceğimiz için çok uğraştığını öğrendim" şeklinde ifade etti.

"100'E YAKIN ÖĞRENCİMİZİ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE BELEDİYEMİZ MİSAFİR ETTİ"

Çok değerli bir etkinlik olduğunu ve günün önemi hakkında fikirlerini belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Yıldırım "Öncelikle çok teşekkür ederim. 100'e yakın öğrencimizi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde belediyemiz burada misafir etti. Atatürk filminin olması bizim için çok önemli. Dünya coğrafyasında birçok çocuk hayatını kaybederken "Yurtta Sulh Cihan da Sulh" ilkesiyle bu ülkede çocuklara özgür bir dünya yaratan ve kendilerine bir bayram bağışlayan ulu önderimize bizde minnettarız. Bu filmle beraber hem çocuk hakları konusunda Atamızı da anmış olduk" ifadelerine yer verdi.