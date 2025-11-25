Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, nisan ayındaki zirai dondan 34 civarında ilin etkilendiğini ancak Malatya'nın yüzde 100 kayıp veren tek il olduğunu söyledi.

Ağbaba, 2025 yılı üretim sezonu için zirai don ve akabinde kuraklık nedeniyle üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, bu konuda faizsiz kredi verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

TARSİM'in değiştirilmesini istediklerini anlatan Ağbaba, "Yıllardan beri söylüyoruz, bu sistem bize çok uymuyor. Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle TARSİM'de mutlaka yönetmelik değişikliğine gidilmeli." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, son dönemde, üretim planlaması ve bununla ilişkilendirilen yeni destekleme modeline yönelik düzenlemelerle tarım sektöründe çığır açan kararlar alındığını dile getirerek, tarım envanterinin oluşturulması ve mevcut bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kalaycı, "Bununla birlikte, yüksek girdi maliyetleri altında üretimini fedakarca sürdüren çiftçimizin, besicimizin ve süt üreticimizin gelirini artıracak ve daha fazla üretmesini sağlayacak köklü tedbirleri uygulamaya koymamız lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine göre ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 32,87 iken, bu oranın tarımsal girdiler toplamında yüzde 34,60, hayvan yeminde yüzde 38,34, gübrede ise yüzde 51,78 düzeyinde olduğunu, mazot fiyatının da bir yılda yüzde 35'in üzerinde arttığını anlatan Kalaycı, "Çiftçimizin daha fazla desteklenmesini, mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdilerini uygun fiyatla alabilmelerinin sağlanmasını gerekli görüyoruz." dedi.

"DSİ yatırımları ülkemiz için büyük önem taşımaktadır"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, iklim krizi, gıda arz güvenliği sorunları, tedarik zinciri kesintileri ve küresel ekonomik dalgalanmalar sonucunda tarımın milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Böyle bir dönemde Türkiye'nin, Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada 7. sıraya yükseldiğine dikkati çeken Kurt, 2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılanın 2024 yılında 2 trilyon 595 milyar liraya yükseltildiğini ifade etti.

Dünya Bankası verilerine göre, 2030'da dünya nüfusunun yarısından fazlasının su stresi yaşayacağını söyleyen Kurt, "Bu nedenle, DSİ yatırımları ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Son 23 yılda 3 trilyon 510 milyar lira yatırımla 805 baraj, bin 890 sulama tesisi, 6 bin 239 taşkın koruma tesisi tamamlanmıştır." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, bu bütçenin halkın çıkarına ve tarımsal kalkınmaya uygun olmadığını savundu.

Tanhan, "Tarım Kredi Kooperatifi çiftçinin en önemli destek kuruluşu olması gerekirken adı maalesef sürekli yolsuzluklarla, usulsüzlük iddialarıyla gündeme geliyor." sözlerini sarf etti.

"Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, tarım alanında yapılan en önemli reformlardan birinin tarım topraklarının bölünmesini engellemek olduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyelerine çıkarmak için yeni destek ve programları hayata geçireceklerini anlatan Erkan, ülke suları dışında balıkçılık faaliyetlerini destekleyeceklerini, iklim değişikliği etkilerine dayanıklı, yeni, çeşitli bitkilerin ve hayvan ırklarının geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Bu sektördeki hedeflere değinen Erkan, şunları kaydetti:

"Gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin bir mücadele yürüteceğiz. Gıda kaybı ve israfın önlenmesi için tarım örgütleri ile kurumlar arasında işbirliğini artıracağız. Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz. Organize tarım bölgelerini yaygınlaştırarak bunların lojistik merkezlerle entegrasyonunu sağlayacağız. Genetik kaynaklarımızı koruyacak, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak ve envanterlerini genişleteceğiz. Ormanlarımızı iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini uygulamaya alacağız. Orman ürünleri sektöründe sürdürülebilir ham madde tedariki için yol haritası oluşturacağız."

"Köklü reformlardan bahsetmek zorundayız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, tarım desteklerinin milli gelir içindeki payının hızla azaldığını savundu.

Taş, ülke tarımının derin yapısal sorunlarla boğuştuğunu öne sürerek, "Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini konuşurken günü kurtaran destek paketlerinden değil, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak köklü reformlardan bahsetmek zorundayız. Bugün elimizdeki tablo şunu gösteriyor: üretim dağınık, pazarlama istikrarsız, örgütlenme yetersiz, su yönetimi kırılgan ve tarımın stratejik bütünlüğü de maalesef kaybolmuş durumda. Adeta üreticiler kaderlerine terk edilmiş, tüketici de pahalılığa mahkum edilmiş. Tarımsal üretimimizi yönlendirecek bir ulusal planlama sistemine girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi 542 milyar lirayken, faize ayrılan ödeneğin 2 trilyon 740 milyar lira olduğunu söyleyerek, ekonomi politikalarını eleştirdi. Kısacık, "Neredeyse Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin 4 katından fazlasını faize veriyoruz." şeklinde konuştu.

Komisyonda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.