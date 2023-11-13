AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "İnşaat alanlarındaki toprağı taşıyalım. Binlerce yılda oluşan bu topraklar, korunmaya muhtaç. Gerekirse bununla ilgili bir kanun çıkaralım." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "İnşaat alanlarındaki toprağı taşıyalım. Binlerce yılda oluşan bu topraklar, korunmaya muhtaç. Gerekirse bununla ilgili bir kanun çıkaralım." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine devam ediliyor.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, buğday ve arpa hasılatı ile ilgili Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği alım fiyatlarının sahada gerçekleşmediğini söyledi.

Tahıl üretiminde bu yıl büyük sorunlar yaşandığını dile getiren Kayalar, iklim koşulları nedeniyle randıman düşüklüğü olduğunu belirtti.

TMO'nun standardının dışında kalan ürünlerin alınmamasının, alınan ürünlerin de ödemelerinin geç yapılmasının çiftçiyi zor durumda bıraktığını savunan Kayalar, "Çiftçilerimiz devlete veya bankalara olan borçlarını da ödeyemedi. Vatandaşımız, devleti yanında göremedi. Ülke olarak çiftçimize gerekeni yapamadık, çiftçilerimiz ortada kaldı." diye konuştu.

Tarım sektörüne acil öncelik verilmesi gerektiğini belirten Kayalar, "Çiftçilerimiz borçların altından kalkamıyor. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlara olan borçlarının faizsiz olarak yapılandırılması gerekir. Çiftçilik bir iş değil meslek olmalı ve gençlerimizi çiftçiliğe teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gıda enflasyonunda dünya birincisi"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin ciddi bir gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu öne sürerek, tarımın bir siyasi partinin değil, bütün ülkenin sorunu olması gerektiğini savundu.

Randevu sisteminde sorunlar olduğu için TMO'nun önünde kilometrelerce kuyruk oluştuğunu söyleyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Çiftçinin elindeki ürünler ucuz fiyata alınmak istendiği için bilinçli olarak bu sorun çözülmüyor. Şeker pancarında son 20 yılda üretici sayısı 492 binden 86 bine düşmüş. Siz ise bir başarı olduğunu savunuyorsunuz. Türkiye, gıda enflasyonunda yüzde 75 ile dünya birincisi. İkinci sırada olan Macaristan'daki gıda enflasyonu ise yüzde 13 civarında. Dünyada tarımın başladığı memleketi gıda enflasyonunda dünya birincisi yapmışsınız. 20 milyon insan açlık sınırında. Nüfusumuz yılda 1 milyon artıyor. Nüfus artışımıza paralel olarak üretimimizi artırmamız lazım."

Günaydın, ekilen alanların son 20 yılda 27 milyon dekar azaldığına dikkati çekerek, "Bu, üç Trakya büyüklüğündeki alana denk geliyor. Çiftçimiz tarıma küsmüş. Genç çiftçilerimizi özendirmek için ne yaptınız? 1980 yılında 49 milyon koyun vardı, şimdi 44 milyona inmiş. Tarım alanındaki sorunları olduğu gibi saptamak ve sorunlara çözüm bulmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

HEDEP Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, ciddi iklim krizi ve artan dünya nüfusunun yaşandığını, bu nedenle 21. yüzyılın tarım yüzyılı olacağını ifade etti.

Çiftyürek, Türkiye'nin güneşi bol ve toprağı verimli bir ülke olduğunu ancak buğday, et ve diğer tarım ürünlerinin ithal edildiğini belirtti.

"Faiz üreticilerin kanını emen bir mikroptur"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye'nin daha önce tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ancak uygulanan yanlış politikalar nedeniyle şimdi tarım ürünlerinde ithalata başvurmak durumunda kaldığını dile getirdi.

Kılıç, dünyadaki salgın, savaş ve büyük ölçekli afetlerin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Tarımın bütçedeki payına değinen Kılıç, "Bu yılki bütçenin de diğer bütçelerden farkı yok. Faiz giderleri için ayrılan kaynağın dörtte biri Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılmış. Faiz, üreticilerin kanını emen bir mikroptur. Faize ayrılan para neden üretime ayrılmıyor? Bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Kılıç, yasal olarak milli gelirin yüzde 1'nin çiftçilere destek olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bunun gereği yerine getirilmiyor. Çiftçiye desteğin azaltılması, üretimin azaltılması demektir. Üreticiyi korumadığınız sürece tarımdaki kan kaybını önleyemezsiniz. " diye konuştu.

"Sertifikalı tohumların yüzde 40'ı yerli"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dünyada salgın hastalık, iklim değişikliği, savaş ve göç gibi gelişmelerin gıda ve gıda arzı güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu söyleyen Ersoy, "Tarımsal verilere baktığımızda Türkiye'nin üretimde pozitif ivme yakaladığını görüyoruz. Tarımsal ihracat 2022 yılında 30 milyar dolara ulaşmıştır. Coğrafi olarak çatışma hatlarının ortasında olmamıza rağmen açıklanan rakamları olumlu buluyoruz. Pek çok tarım ürününde yeterlilik oranı yüzde 100'ün üzerindedir. Bulgur gibi birçok ürünün ihracatında dünya birincisiyiz." dedi.

Ersoy, sertifikalı tohumların yüzde 40'ının yerli ve milli tohumlardan oluştuğunun altını çizerek, Türkiye'nin, milli tohum politikasının etkinleşmesiyle bu alanda daha da ilerleyeceğine olan inancını kaydetti.

"İsrafın önüne geçilmeli"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 100 milyonun üstünde olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bu nüfus artışıyla birlikte tarımsal üretim ve sulama suyuna ihtiyacın da artacağına dikkati çeken Erdem, "Doğal kaynakların iyi kullanılması ve değerlendirilmesi gerekir. İsrafın önüne geçilmesi gerekir. Dünyada her 9 insandan biri açlıkla karşı karşıya." dedi.

Salgın, savaş ve iklim değişikliğine bağlı olarak gıda arzında aksaklıkların yaşandığını anımsatan Erdem, bu nedenle dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışın ortalamanın üstüne çıktığını kaydetti.

Çiftçilerin kullandığı tarımsal araçların niteliği ve sayısında önemli ilerlemeler olduğuna işaret eden Erdem, son 20 yılda 1 milyonun üzerinde traktör satışı gerçekleştiğini belirtti.

Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği 450 milyar lira kredinin dönmeme oranının yüzde 1'in altında olduğunu ifade eden Erdem, "Hiçbir dönemde böyle bir oran yok. Hepimiz Türkiye'de ekonomik büyüklüğün tarıma da yansıdığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Tarımda verimli toprağın önemini vurgulayan Erdem, "İnşaat alanlarındaki toprağı taşıyalım. Binlerce yılda oluşan bu topraklar korunmaya muhtaç. Gerekirse bununla ilgili bir kanun çıkaralım." dedi.