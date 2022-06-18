Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun programına katılan 3 çiftçiyle ilgili açıklama

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki çiftçiler programına katılan 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Bakanlıktan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına katılan çiftçilerin iddialarına yönelik yapılan açıklamada, birinci çiftçinin toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilerek "Birinci konuşmacının bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son üç yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.

"2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir."

Demirören Haber Ajansı / Politika