Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye yüzyılı hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerimizin inşasıdır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye yüzyılı sadece 2 kelimeden ibaret bir husus değildir. Türkiye yüzyılı hem bizim bugünümüzün hem de çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yarınını inşa etme hususudur" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Yumaklı, Vali Fidan'dan şehir hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı daha sonra AK Parti Nevşehir seçim bürosu açılışını yaptı. Burada konuşan Yumaklı, "Türkiye yüzyılı sadece 2 kelimeden ibaret bir husus değildir. Türkiye yüzyılı hem bizim bugünümüzün hem de çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yarınını inşa etme hususudur. Özellikle bizim bakanlığımızın bir üretici bakanlığı olduğunu da düşünürsek, Nevşehir'in çok daha bereketli, çok daha iyi, kaliteli verimli üretim yapması bizim için gerçekten büyük bir mutluluk vesilesi oluyor. Dolayısıyla her ne kadar soğuk ve bir miktarda yağışlı da olsa bizler için bu çok çok güzel bir gün olarak addedilebilir" dedi.

Yumaklı, "Yerel yönetimleri eğer biz Türkiye yüzyılın inşasının bir parçası yapmazsak, gerçekten gelecek dönem için, bizlerin gelecek nesilleri için bir kısmını eksik bırakmış oluruz. O yüzden bizler AK Parti olarak siz kıymetli dava arkadaşlarımın çok yakından bildiği, çalıştığı, anlattığı, izah ettiği hizmet ve eser siyaseti işte bununla mümkün olacak" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR