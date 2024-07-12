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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye'ye ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'mize ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'mize ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi'nde katıldığı mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Öğrencilere hitap eden Bakan Yumaklı, gençlere kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, "Arkadaşlar kendiniz olun, kendinize güvenin. Bizim gençlerimiz gerçekten pırıl pırıl. Yeter ki cesaretleri, kendine inançları ve asla vazgeçmemekle ilgili duyguları kuvvetli olsun" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Bakanlık olarak girişimcilik ruhu taşıyan gençlere ve kadınlara destek verdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak buradaki içinde girişimcilik duygusu olan kardeşlerime de Bakanlığımızın özellikle gençlere ve kadın girişimcilere ekstradan çok fazla desteğinin olduğunu buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Kendi işini kurmak isteyen gençlere de çağrıda bulunan Yumaklı, "Eğer kendi işinin patronu olmak isteyen varsa ben kendi işimin patronu olmak istiyorum diyen varsa ve o da bizim Bakanlığımızın uhdesinde olan konular ise değerli kardeşlerim biz Bakanlık olarak hazırız. Lütfen bize gelin bizimle olun" şeklinde konuştu.

Buradaki törenin ardından kampüs alanındaki keklik salımı programında konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade etti. Yumaklı, hala bazı bitki ve hayvan türlerinin Türkiye'de yeni yeni keşfedilmeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanının bu anlamda bir cennet olduğunu anlatan Bakan Yumaklı, ülkeye ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimlerinin olduğunu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de bu konuyla ilgili yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

"Türkiye'mize ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor"

Bakan Yumaklı, zaman zaman medyada doğaya bırakılan bazı türler hakkında haberlerin yer aldığını, bu türlerin bazen keklik bazen balık türleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Hala bazı hem bitki türleri hem de hayvan türleri ülkemizde yeni yeni keşfedilmeye devam ediliyor. Türkiye'mizin dört bir tarafı bu anlamda cennet. Elbette ki bunlarla alakalı Türkiye'mize ait bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor. Doğa Moruma ve Milli Parklar teşkilatımız, Genel Müdürlüğümüz bunlarla ilgili çok yoğun bir çaba sarf ediyor ülke dışına çıkmasın diye. Bunun dışında zaman zaman medyamıza da yansıyor bazı türlerin doğaya bırakılması var. Kimi zaman keklik türü oluyor kimi zaman balık türleri oluyor. Yani netice itibariyle biyoçeşitliliğinin korunması adına Bakanlık olarak çok yoğun bir çaba içerisindeyiz."

Bakan Yumaklı, bıraktıkları kekliklerin sadece üzerine türkü yazılan bir cins olmadığını, aynı zamanda doğadaki birçok zararlıyı yok eden ve onlarla mücadele eden doğal bir savaşçı olduğunu kaydetti. Yumaklı, bu kekliklerin biyoçeşitliliğin gelişmesine faydalı olduğunu ve özellikle iklim değişikliğinden sonra zararlı türlerin artmasıyla beraber mücadele yoğunluğunun arttığını ve bu mücadelenin faydalı olduğunu anlattı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Özgüveniniz çok yüksek olsun. 'Ben' diyen bir özgüven değil, 'Biz' diyen bir özgüven olsun. Birbirini seven, birbirini sayan vatanı, milleti, masum coğrafya için çalışan gençler olun" dedi.

Üniversitede düzenlenen programların ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, Vali Mehmet Makası makamında ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Makas'ın makam odasında AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleriyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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