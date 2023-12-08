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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Beklenen Bir Ülke

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bölgesinde beklenen bir ülke olduğunu belirterek, güçlü bir ülke olmanın yanı sıra içeride ve dışarıda hedeflere ulaşmanın önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Gazze'deki masumların katledilmesine karşı olmanın ve kanın durdurulması için çaba harcamanın da önemli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bölgesinde beklenen bir ülke olduğunu belirterek, "Bize düşen Gazze'deki masumların katledilmesine karşı olmak, onu engellemek, orada akan kanı durdurmak adına çabalamanın dışında güçlü bir ülke olmak, hem içeride hem dışarıda olması gereken hedeflere ulaşan bir ülke olarak varlığını devam ettirmek" dedi.

Manisa'da bir dizi programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programlarının sona ermesinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı burada açıklamalarda bulundu.

Son 21 yılda Manisa tarımı için 30 milyar TL'nin üzerinde desteklemelerde bulunulduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Biz tabii her gittiğimiz yerde biliniyor bile olsa bazı rakamları vermemiz gerekiyor. Manisa'ya son 21 yılda hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımları bizim belirtmemiz gerekiyor. Yaklaşık tarım, orman ve su kapsamında 21 yılda 30 milyar TL'den fazla destek verildi ve yatırım yapıldı Manisa'ya. Yine tarımsal hasılamız 6 kattan daha fazla arttı. İhracatımız 5 kattan daha fazla arttı. Geçen hafta Avrupa Birliği ile onların komisyonlarıyla üst düzeyli toplantılar gerçekleştirdik. Orada Manisa'dan çok önemli üreticilerimiz vardı. İhracat konusunda akıncılar gibi gitmişlerdi. Bu bizleri çok memnun eden hususlar. Bunları geliştirmek bizim boynumuzun borcu. Kanatlı hayvan üretiminde Manisa çok önemli merkezlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu baz alarak Manisa'da çalıştay yapacağız. Bu sektörü bütün yönleriyle ele almış olacağız. Kırsal kalkınma desteklerimiz var. Bunları geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye beklenen ülke"

Türkiye'nin bölgesinde beklenen bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Şimdi Anayasa'dan ekonomik kalkınmaya kadar dünyanın konjonktüründe bize gelen zorlukları aşmaya kadar, depremin oluşturmuş olduğu hasarı tamir etmeye, yaraları sarmaya kadar Türkiye'nin önünde yeni ufuklar yeni hedefler var. Türkiye'nin bunların dışında da sadece Türkiye'den ibaret olmadığını gösteren maalesef ki gelişmeler var. Gözlerimizin önünde iki haftadan daha fazla bir millet adeta soykırıma uğradı. Çocuğundan bebeğinden yaşlısına gencine kadınına hiçbir ayrım gözetmeksizin en son tahammül edilemeyen sınırlara ulaştı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımın çok ciddi bir çabası var bu kanı durdurma adına. En son kabine sonrası Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var. Ben bütün bunların kapsamında Türkiye'nin aslında beklenen ülke olduğunu, Türkiye'nin güveninin, var olduğunun güveninin bazı ülkeler için, mazlum coğrafyalar için bir varlık sebebi olduğunu da söylemek istiyorum. Türkiye içerisinde değil Türkiye dışında da varlığımızın güçlü olmamızın daha ileriye gitmemizin oluşturacağı sonuçlar var. Dolayısıyla Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Türkiye masumların ve mazlumların aynı zamanda gözünü diktiği, medet umduğu ve her zaman için adaletine güvendiği bir ülke olarak varlığını devam edecek" diye konuştu.

"Gazze'deki masumların katledilmesine engel olmak adına güçlü olmamız gerekiyor"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası bölgede kadın ve çocukların katledildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Elbette 'Dünya 5'ten büyüktür' deyip aynı zamanda 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen Cumhurbaşkanımızın söylediği andan itibaren bugüne kadar yaşananlara bakınca ne kadar önemli konuların altını çizdiğini ve bugünlerin öngörülür olduğunu da görmüş oluyoruz. Bize düşen burada Gazze'deki masumların katledilmesine karşı olmak, onu engellemek, orada akan kanı durdurmak adına çabalamanın dışında güçlü bir ülke olmak, hem içeride hem dışarıda olması gereken hedeflere ulaşan bir ülke olarak varlığını devam ettirmek var. Tarım, sanayi, ulaştırma, milli güvenlik alanında hangi konularda olursa olsun en iyisi olmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmalıyız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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