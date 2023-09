Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada. Bundan gurur duymamız gerekir. Dünyadaki dördüncü sıradan üst sıralara çıkarmak da bizim ayrıca diğer bir hedefimiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü, Birleşik Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ortak Komitesi işbirliğinde Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Bioekonomiye Geçişte Ormancılık ve Oduna Dayalı Sanayi Sektörünün Geleceği" toplantısının açılış toplantısına katıldı. Birleşmiş Milletler'den temsilciler ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Yumaklı, ormanlar ve orman sektörü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Dünyada 60 milyondan fazla insan da orman endüstrisinde istihdam edilerek geçimini sağlamaktadır"

Düzenlenen toplantının dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Yumaklı, yüzde yaklaşık 67'si ormanlarla kaplı olan bir il olan Kastamonu'da toplantının düzenlenmesinin bir rastlantı olmadığını belirterek, "Ormanları sadece elbette bir sanayi girdisi olarak düşünmüyoruz. Çünkü sadece bizlere değil, aynı zamanda bildiğimiz bizim dediğimiz binlerce canlı ya da ev sahipliği yapmakta. Bir veri var, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i barınmak, geçinmek ve yiyecek temin etmek için ormana bağlı yaşamak durumunda. Yine dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ısınmak ve yemek ihtiyacını gidermek için yakacak olarak odun kullanmakta. Dünyada yine böyle bir istatistik var, 60 milyondan fazla insan da orman endüstrisinde istihdam edilerek geçimini sağlamaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bütün konuşmacılar bahsetti. Sürdürülebilirlik konusu, eğer siz elinizdeki varlıkları iyi yönetebiliyorsanız mümkün. Bu her konuda, her sektörde, her başlıkta böyle, orman konusunda da böyle. Dolayısıyla sürdürülebilir orman yönetimi, bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemiz için de son derece önemli ve kıymetli bir başlıktır. Üç gün boyunca bunun konuşulacak olması son derece önemlidir. Çünkü buradaki bu münazaraların sonucunda ortaya çıkacak olan çıktılar, bu politikanın yönlenmesi için mutlak suretle ışık tutacaktır. Küresel iklim değişikliği hep konuşulabilir ve ben de hep söylüyorum, iklim değişikliği artık bizler için makalelerin konusu, konferansların, seminerlerin konusu değildir. İklim değişikliği artık hayatımızın tam göbeğinde. Bundan sonraki bütün davranış biçimimizi her konuda etkileyecek olan çok önemli bir gerçektir. Günlerdir takip ediyorsunuz, orman yangınları var. Ama çok şükür her geçen gün çok daha hızlı müdahale, orman teşkilatının hem ekipman olarak hem de kabiliyet olarak kendisini geliştirmiş olması, iyi planlama, mücadele edecek güçlerimizin çok iyi koordinasyonu ve konuşlanmasıyla önemli bir başarı elde edildi" dedi.

"8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır"

Ağaçların zararlılardan korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Yumaklı, "Ağaç zararlıları ve hastalıkları ormanlık alanlara, yangınlardan beş kat daha fazla zarar veriyor. Yani mücadelenin büyüklüğünü anlatması açısından çok önemli. O yüzden Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer birimleriyle beraber yaklaşık 50 türdeki zararlıya karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele de biyolojik mücadelenin altını çizelim. Yaklaşık 54 üretim istasyonunda 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır" diye konuştu.

"Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada"

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin de Yumaklı, "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi Raporu'nda Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada. Bundan gurur duymamız gerekir. Dünyadaki dördüncü sıradan üst sıralara çıkarmak da bizim ayrıca diğer bir hedefimiz. Ben bu gururu yaşattığı için çok kıymetli orman teşkilatındaki arkadaşlarıma ve buna ilgi gösteren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ülke genelinde yaklaşık 30 bin kişinin mülkiyet problemi çözüldü"

Orman köylüsüne ve orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllülere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Yumaklı, "Orman köylümüzün yakacak odununu ve kereste ihtiyacını maliyetinden yüzde 70 daha düşüğüne karşılamış olacağız. Orman köylümüzün sigortalılığıyla alakalı bir başlık var. Eğer orman köylümüz sigortalıysa, hak edişlerine ilave yüzde 5 ek ödeme daha yapılacak. En önemlisi de yaklaşık 20-30 yıllık, belki de daha fazla öncesinde devlet ve vatandaş arasında bir mülkiyet problemi vardı. Ülke genelinde yaklaşık 30 bin kişi olduğunu düşünüyorum. Onların da bu mülkiyet problemleri, bu kanunla birlikte çözülmüş oldu. Dolayısıyla bu düzenlemeden faydalanacak olanların da olacağını belirtmek isterim. Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman personeli, kamu görevlileri ve gönüllüler şehit statüsünü aldılar. Eğer çok iyi korursanız, çok iyi kullanırsanız, ikisi birbirini besleyen unsur. Kullanma dengelerine dikkat ederseniz kurmuş olursunuz. Korursanız da kullanacak hemen elinizde materyaliniz olur" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın gıpta ile baktığı işlere imza atmakta elbette bizim gurur duyduğumuz bir husus"

"Ülkemizin ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra, planlı, disiplinli ve tecrübeli bir teşkilatla dünyanın gıpta ile baktığı işlere imza atmakta elbette bizim gurur duyduğumuz diğer bir husus" diyen Bakan Yumaklı, "Başarılarının devamını kılmak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin burada, Birleşik Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü katılımcıları da birtakım raporlara atıf yaparak belirttiler. 3 gün sürecek çok önemli bir toplantının startını vererek bu sektöre çok önemli de bir kaynak olacaktır, bütün dünya için. Çünkü Türkiye gibi çok önemli bir orman sektörünün olduğu ülkeden yapılmış olacak. Dolayısıyla bu üç gün dünya ormancılığıyla alakalı çalışmaların konuşulacağı bir platform olacak. Ortak olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde gündeme gelecek konular değerlendirilecek. Orman endüstrisini fırsatları konuşulacak. Önümüzdeki yıllarda orman sanayinin ihtiyaç duyacağı ham madde projesinin belirlenecek ve yine Türkiye'nin ve dünyanın ormancılık sektörünün geleceğine dair konular konuşulmuş olacak" dedi. - KASTAMONU