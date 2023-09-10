Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TMO'nun hububat alım politikasını savundu

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesine verdiği yanıtta; "Açıklanan ürün alım fiyatları, üretimin sürdürebilirliği ve tüketiciye yansıması dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Üreticilerimiz tarafından, TMO'nun açıkladığı hububat alım fiyatları memnuniyetle karşılanmıştır" dedi. Tanal ise Bakan Yumaklı'nın, işine gelecek şekilde soru önergesini yanıtladığını, çiftçinin feryadını duymazdan gelerek TMO'nun hububat alım politikası konusunda gerçeklikten uzak, toz pembe bir tablo çizdiğini belirtti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), hasat döneminden önce arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünlerinin alımı için gerekli planlamayı yapmaması, TMO'nun ürün alım randevusundaki aksaklıklar, randevu sisteminin hiç açılmaması ya da alım randevusunun geç verilmesi, çiftçiden alınan ürünlerin ücretinin 30 günü de aşacak şekilde geç ödenmesi, ürün taban fiyatının düşük belirlenmesi gibi konularda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

BAKAN YUMAKLI: ÇİFTÇİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Tanal'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Yumaklı, çiftçilerin TMO'nun uygulamalarından memnun olduğunu savundu. Bakan Yumaklı, "TMO'nun başta hububat ve bakliyat olmak üzere görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ederek, piyasa regülasyonuna destek sağladığını" belirtti. Yumaklı, "Üreticilerimiz tarafından TMO hububat alım fiyatları memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

TMO alım fiyatlarının tüm parametreler dikkate alınarak ürünlerin bu fiyatın üzerinde işlem görmesini tesis etmek amacıyla belirlenen bir eşik fiyat olduğunu belirten Yumaklı, üreticilerin bu fiyatların altında ürün satmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Açıklanan ürün alım fiyatları, üretimin sürdürebilirliği ve tüketiciye yansıması dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Üreticilerimiz tarafından, TMO'nun açıkladığı hububat alım fiyatları memnuniyetle karşılanmıştır. TMO'ya teslim edilen ürün bedelleri, finansman planlaması ve önceden yapılan duyuru doğrultusunda 30 gün içerisinde üreticilerimize ödenmektedir."

BAKAN YUMAKLI, MAĞDURİYETİ GÖRMEZDEN GELDİ

TMO'nun alımlarının hasadın başladığı ilk andan itibaren ülke genelinde yoğun bir şekilde devam ettiğini ileri süren Bakan İbrahim Yumaklı, şöyle devam etti:

"TMO alım randevu sisteminde, saatlik değil günlük randevu alınabilmektedir. Randevu tarihinde ürününü getiren üreticilerin işlemleri, işyerinde geliş sıralarına görev yapılmaktadır. Randevu gününde TMO'ya ürünlerini getiren üreticilerimizin ürünleri, teknik aksaklıklar olması dışında (elektrik kesintisi, teknik arıza vb.) aynı gün teslim alınmaktadır.

2022 yılında 510 olan alım noktası sayısı 603'e yükseltilmiş, iş yerlerinin günlük alım kapasiteleri azami seviyeye çıkartılmış, TMO iş yerlerinde çalışma süreleri 12 saatlik olacak şekilde artırılmıştır. İmkanlar dahilinde alım kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Üreticilerimiz tarafından ar edilen son ürün alınana kadar randevu verilerek alım faaliyetlerine devam edilecektir."

TANAL'DAN BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Tanal, Bakan İbrahim Yumaklı'nın, "işine gelecek şekilde" soru önergesini yanıtladığını, "çiftçinin feryadını duymazdan gelerek", TMO'nun hububat "alım politikası konusunda gerçeklikten uzak, toz pembe bir tablo çizdiğini" belirtti. Tanal, şunları belirtti:

"Çiftçinin kara gün dostu' olarak lanse edilen TMO, arpa ve buğday taban fiyatlarını açıkladıktan sonra çiftçi, uzun süre TMO'nun ürün alım sistemine girerek randevu alamadı. Bu süreçte borcundan, nakit ihtiyacından dolayı bir an önce arpa ve buğdayını paraya çevirmek zorunda olan çiftçilerimiz, serbest piyasada daha düşük ücretle tüccarlara satış yaptı. Bizim tepkimiz üzerine TMO'nun randevu sistemindeki teknik aksaklıklar düzeltilse dahi bu sefer geç tarihlere çiftçiye randevu verildi. Bu yetmezmiş gibi ürününü TMO'ya satabilen çiftçilere, 30 günlük süre geçmesine rağmen ödemeler yapılmadı. Mesela Şanlıurfa için biz gündeme getirince apar topar düzeltme yoluna gittiler. Mısır taban fiyatının düşük belirlenmesi konusuna girmiyorum bile. Yanlış uygulamalarla, yanlış politikalarla çiftçinin serbest piyasada tüccarın insafına terke dilmesini görmezden gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun çalışmalarına övgüler yağdırıyor. Bu durumu mağdur çiftçilerimizin, üreticilerimizin takdirine bırakıyorum."