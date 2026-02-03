Yumaklı: Terörsüz Türkiye İçin Büyük Adımlar

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yapılan askeri, siyasi ve diplomatik çalışmalarla Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir yol kat ettiğimiz de çok aşikardır" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Vakfı tarafından düzenlenen Kastamonu yöresel yemekleri ve Türk halk müziği konserine katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yumaklı, programda davetlilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir yol kat ettiğimiz de çok aşikardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yumaklı, "Yürüttüğümüz politika ve çalışmalarla, ülkemizin daha iyi bir noktaya gittiğini görüyoruz. Tarım sektöründen demokratik standartlarımıza, ulaşımdan sanayiye ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bunun göstergelerine şahit oluyoruz. Yapılan askeri, siyasi ve diplomatik çalışmalarla Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir yol kat ettiğimiz de çok aşikardır. Bu hedefe ulaşmak, bizim için bir tercih değil, milli bir mecburiyettir. Unutmamalıyız ki, aziz milletimiz Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi, millet olma kabiliyetini ve ferasetini gösterdiği nispette, zorlar zor olmaktan çıkmıştır. Terörsüz Türkiye bizim inşallah geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan birisi olacaktır" dedi.

"Motivasyonu sağlamış bir Türkiye gerçekliği vardır"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da bu başarıyı her yönden taçlandıracak gelişmelerin önünü açmaya devam edeceklerini ifade eden Yumaklı, "Bugün artık bu motivasyonu sağlamış bir Türkiye gerçekliği vardır. İnanıyorum ki her anlamda önemli bir eşikteyiz. Çeyrek asırdır yapılan yatırımların ve sürdürülen politikaların meyvelerini inşallah en güzel şekilde alacağız. Ülkemiz onurlu ve etik siyasetin temsilcisi olarak öne çıkmak adına çok kıymetli adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' mottolarıyla bu siyasi vizyonun işaretlerini çok önceden vermiştir" diye konuştu.

Bakan Yumaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum kardeşlerimizin özgürlüğü için mücadelede Türkiye'nin bu anlamdaki en önemli rolü olmuştur. Türkiye yüzyılı, tam da artık bu karanlığın içinden doğmasını hedeflediğimiz bir vizyonun ve umudun adı olmuştur. Tarım ve Orman Bakanı olarak, tarım sektörümüzün de bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu özellikle söylemek istiyorum."

Program plaket takdimiyle sona erdi. - ANKARA