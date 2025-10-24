Bakan Yumaklı: Teknoloji Tarımda Zorunlu

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle daha verimli tarımsal üretimin zorunlu hale geldiğini ifade ederek, "Bu risklere karşı teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmak zorundayız" dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle başladı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin stratejik önemine değinen Yumaklı, "Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında. Bunu biliyorsunuz ama bir kere de ben tekrar etmek istiyorum. Sadece 4 saatlik bir uçuş alanında dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. New York'tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları ve enerji yolları sayesinde ülkemiz, bahsettiğimiz bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman anlamını taşıyor. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kırmış olduğu rekorlar da bunun en büyük teyidi ve ispatıdır. Bu potansiyel, başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir" dedi.

"Bütün imkanların sizler için seferber edildiğine emin olun"

Gençlere Türkiye'nin hedefleri için önemli görev düştüğünü kaydeden Bakan Yumaklı, "Ben öğrenciyken ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 151 milyar dolardı. Bugün 8 kat artışla 1,3 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunun daha da geliştirilmesi için çok ciddi bir potansiyel var. Bunlar sizi bekleyen gelecekteki en büyük hedefler. Yine o dönemlerde, ülkemizin ihracatı 13 milyar dolar civarındaydı, bugün 270 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Ülkemizi bu seviyeye gelmesini sağlayan o gün sizler gibi bu koltuklarda oturan kardeşlerimizdi. İnanıyorum ki bizlerden çok daha iyi imkanlara sahip siz kardeşlerim bu başarıyı sağlamak için bütün imkanların sizler için seferber edildiğine emin olun" diye konuştu.

"Teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmak zorundayız"

"Ülkemizin güçlü olduğu, savunma sanayii kadar stratejik öneme sahip bir sektör de tarım sektörüdür" diyen Bakan Yumaklı, "Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı ve 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Dolayısıyla bu durum suya ve gıdaya olan talebi daha da arttırmış durumda. Gençlerimizin bu manadaki çalışmalarına, vizyonlarına, Ar-Ge konularındaki bütün çalışmalara katılmalarına, onların yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var. Çok zorlu bir süreç, riskin çok fazla olduğu bir dönem, durmadan daha fazla, daha verimli üretim yapmamızı bize zorumlu hale getirmiş durumda. Bu risklere karşı teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmak zorundayız. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada artık meteorolojik olayların anormal durumlara sebep olduğunu müşahade ediyoruz. Son birkaç gündür 3 farklı ilimizde yağışları beklerken, lokal bir şekilde çok kısa bir zamanda dar bir alanda yağışın olması maalesef bizlere farklı sorunları getirdi. Bir yandan iklim değişikliği, kuraklık, bizim yağış ihtiyacımız, diğer tarafta da yağdığı zaman başka bir sorunu, hasarı bizim önümüze getirmesi. Dolayısıyla teknolojiyi kalkan olarak kullanmalıyız dememdeki kasıt bu" şeklinde konuşu.

"Genç kardeşlerimin bu projelere mutlaka katılımını bekliyorum"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'nin en büyük ve en yaygın Ar-Ge kurumlarından biri olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu manada genç araştırmacı kardeşlerimizi destekliyoruz. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY Projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, IPARD-TKDK projeleri, bu manada gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılığa tabii tutulduğu programlar olarak önümüzde. TKDK ve IPARD projelerinin özellikle nitelik olarak önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 14 bin 540 projeyi desteklemişiz, bu projelere 1,3 milyar avro hibe desteği sağlamışız. Gençlerin projelerden bugüne kadar yüzde 67 yararlandırıldığını göz önünde tutarsak, önümüzdeki dönemde ben genç kardeşlerimin bu projelere mutlaka katılımını beklediğimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akademik yılın hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de, "Kastamonu Üniversitemizin sadece akademik alanda değil ilimiz için ve hatta bölgemiz için kalkınma ve gelişmede büyük katkısı olduğunu, yer yer özne görevi gördüğünü, sanayiden turizme, spordan sağlığa pek çok alanda görüyoruz. Bu katkısından dolayı üniversitemizin tüm unsurlarına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kastamonu'muzu her alanda Türkiye Yüzyılı'nın yıldız illerinden biri yapmak için çıktığımız yolda şundan eminim ki en büyük imecelerimizden biri Kastamonu Üniversitesi. Bilimin ve aklın rehberliğinde birlikte çok yol alacağımızdan ve Kastamonu'muzu hedeflerimizin de ötesine taşıyacağımızdan eminim. Birlikte yürüdük ve birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi seneye hizmete girecek

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, bin 692'si yabancı uyruklu toplam 26 bin 862 öğrenci, 973 akademik, 715 idari personel, 15 fakülte, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, Teknokent, Teknoloji Transfer Merkezi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve diğer birimleriyle faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirterek, bu yıl Tıp Fakültesi'nde ilk mezunlarını vereceklerini, Tıp Fakültesi bünyesinde 250 yataklı yeni eğitim ve araştırma hastanesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2026 yılı yatırım programına alındığını ifade etti. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan fakülte ve hastane binasının da önümüzdeki yıl hizmete girmesini ve ilk öğrencilerini almayı planladıklarını kaydeden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Hayvan Hastanesi'nin de 2 yıldır öğrencilerin mesleki becerisine katkı sağladığını dile getirdi.

2025 yılı itibarıyla akredite olan lisans program sayısı 14'e yükseldi

2025 yılında robotik ve yapay zeka, yapay zeka operatörlüğü, insansız araç teknikerliği, dijital tarım teknolojileri, su ve atık yönetimi teknikerliği, doğa koruma ve biyoçeşitlilik yönetimi gibi alanlarda yeni program ve bölümler açarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini aldıklarını belirten Topal, uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kastamonu Üniversitesi'nde 2025 yılı itibarıyla akredite olan lisans program sayısının 14'e yükseldiğini dile getiren Topal, engelsiz kampüs kapsamında fiziki alt yapıyı iyileştirme çalışmalarının önemli kısmını tamamlayarak 2024 yılında YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 38 bayrakla Türkiye birincisi olduklarını vurguladı. Topal, Yükseköğretim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşamı ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesi'nin 2025 yılında "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandığını belirtti. 5 yılda Kastamonu Üniversitesi'ndeki yaklaşık 900 TÜBİTAK öğrenci projesi desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Topal, öğrencilerin TEKNOFEST'te 2023'te En İyi Girişim Ödülü, 2024 yılında İkincilik Ödülü, 2025 yılında ise farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldüğünü söyledi.

Kastamonu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslarası alandaki değerlendirmelerde gösterdiği başarılarla sıralamada yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisaslaştığı ormancılık ve tabiat turizmi alanında da 61 adet bölgesel kalkınma odaklı ihtisas projesi yürüttüğünü açıklayarak, "Üniversite olarak hiçbir zaman yaptıklarımız yeterli görmüyor, yeni hedefler oluşturmaya odaklanıyoruz. Üniversite şehir iş birliğini önemsiyor özellikle şehrin ilmi, iktisadi, tarihi, coğrafi, sosyal, ekonomik, kültür, sanat, spor ve turizme dair potansiyeline yönelik çalışmalara da imza atıyoruz. Başlattığımız Kastamonu Raporları dizisiyle şehrin gelecek projeksiyonu için sanayicilerimize, iş adamlarımıza ve derdi Kastamonu olan hemşehrilerimize rehber olmaya çalışıyoruz. Mülki, mahalli, kamu, özel ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğini önemsiyor, odağında ilim, insan, toplum ve şehir olan her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyoruz" dedi. Rektör Topal, sözlerini İsrail zulmü altındaki Filistinlilerin yanında olduklarını ifade ederek sonlandırdı.

Törene Kastamonu Valisi, Meftun Dallı AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, il protokolü, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Bakan Yumaklı, Kastamonu'daki temasları kapsamında Vali Meftun Dallı'yı da makamında ziyaret ederek, ildeki proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - KASTAMONU