Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Teknoloji ve verimlilik hayatımızın vazgeçilmezleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bundan sonra bizler örnek alan değil, örnek olan bir ülke olma yolunda ciddi adımlar, ciddi mesafeler katettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Yumaklı, tek tek standartları gezdi.

Teknoloji ve verimlilik konularına vurgu yapan Yumaklı, bu iki unsurun gündemde olduğunu belirterek, "Verimlilik ve teknoloji artık sadece teorik bir konu olmaktan, hayatımızın bundan sonraki dönemini şekillendirecek 2 unsur olarak gündemimizde. Verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmemiz gerekir. Teknoloji denilince sadece alet ya da ekipman teknolojisi anlaşılıyor değil. Hayatımızda dokunan bundan sonra hayatımızı etkileyecek konularda da bizler teknoloji geliştirmemiz gerekir. Bu teknolojiler de üretimin verimliliğini sağlaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kuraklık problemi karşısında tohum teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "İklim değişikliği sebebiyle kuraklığın hüküm sürdüğü ve süreceği yerler için bizler tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekir ya da orman yangınlarında bugün biz teknolojiyi kullanıyoruz ancak orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları bu teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Aynı zamanda su teknolojileri; yine iklim değişikliği başta olmak üzere insan hayatını etkileyecek ve insan hayatı için en önemli unsurlardan birisi olan su ile ilgili de mutlak surette suyun verimli kullanılmasıyla alakalı teknolojileri geliştirmek gerekiyor. Su verimliliğiyle alakalı konuları takip ediyorsunuz sizlerde. Özellikle bizler bundan sonraki dönemde bizi çok etkileyeceğini kamuoyuna da açıkladığımız, düşündüğümüz konuları mutlak surette bu teknolojik gelişmenin içerisinde değerlendirmemiz zaruri" diye konuştu.

Teknolojinin bütün unsularının her alanda kullanılması gerektiğine vurgu yapan Yumaklı, "Ülkenin bütün unsurlarında, dinamiklerinde bizler teknolojiyi mutlak surette bundan sonra kullanmamız gerekir. Biz artık uzaydan yerdeki herhangi bir işlemin hallolması ya da yapılabilmesi ile ilgili teknolojilerin tamamını üretebilecek genç beyinlere yetenekli, dinamik mühendislere sahibiz. Bundan sonra bizler örnek alan değil, örnek olan bir ülke olma yolunda ciddi adımlar, ciddi mesafeler katettik. Bundan sonra da tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiye üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi en verimli bir şekilde gerçekleştirmek üzere kullanacağız, kullanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA