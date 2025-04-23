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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yumaklı, kentteki programları kapsamında Niğde Valiliğini ziyaret ederek, Vali Cahit Çelik'le görüştü.

Daha sonra belediyeye ziyarette bulunan Yumaklı, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde personelle bir araya gelen Yumaklı, İl Müdürü Asım Baş'la görüştü.

Bakan Yumaklı, daha sonra MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ile bir araya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini de ziyaret eden Yumaklı, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Politika
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