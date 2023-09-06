Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Törenine Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Yumaklı, kadınların gücünü bir araya getirerek ürünlerinin pazarlanmasını sağlamanın projelerle mümkün olacağını belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kadınların gücünü bir araya getirmenin ve ürünlerinin pazarlanmasını sağlamanın, hayata geçirilen projelerle mümkün olacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, protokolün, ilk uygulama döneminin ardından bu ikinci 5 yılın da gelecek için umut verdiğini belirterek kadınların katıldığı bu tür uygulamaların, üretim ve istihdamı artırdığını söyledi.

Son 21 yılda kadınların tarımsal üretime katılması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, IPARD Programı kapsamında, bugüne kadar 6 bin 500 kadına Avrupa Birliği standartlarında tarımsal işletme kurmaları için yaklaşık 13,1 milyar liralı destek verdiklerini aktardı. Yumaklı, IPARD ile verilen desteklerin yüzde 42'sinden kadınların yararlandığını belirtti.

Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Uzman Eller Projesi kapsamında 18-40 yaşlarındaki kadınlara ek puanlar verildiğine işaret ederek orman köylüsü kadınlar için de mikro kredi imkanları bulunduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 32 milyon liralık mikro kredi verildiğini söyledi.

Orman köylerindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine de destek sağlandığını ve burada da kadınlara öncelik verildiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için yürütülen projelerde de kadınların desteklendiğini anlattı. Yumaklı, sebze ve meyve kurutma tesisi kurulmasına yönelik de kadın kooperatiflerinin önceliklendirildiğini ifade ederken tarım sigortası yaptıran kadın çiftçilere yüzde 10'luk indirim uygulandığını anımsattı.

Tarım sektöründe kadınların ve gençlerin etkin görev almasının, sürdürülebilirlik için önemine işaret eden Yumaklı, "5 yıllık dönem başarı hikayeleriyle dolu. Kadınların gücünü bir araya getirmek, ürünlerinin pazarlanmasını sağlamak, bu projelerle mümkün olacak. Kadınlarımızın yapmış olduğu bu üretimlerin aynı zamanda rekabet avantajı olduğunu da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üç bakan, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü"ne imza attı.