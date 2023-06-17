Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ortak sorumluluk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu bildirdi. Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın her karış toprağına ve her damla suyuna sahip çıkmak önceliğimizdir. Güzel ülkemizi çölleşme ve kuraklık riskine karşı var gücümüzle korumaya devam edeceğiz."