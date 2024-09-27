Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, 'Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunan projeleri desteklediklerini belirtti. Anadolu'nun buğdayı ile ilgili tesislerin önemine dikkat çeken Yumaklı, vatandaşın ve memleketin hizmetinde olacaklarını ifade etti.

'MEMLEKETİ ÖNCELEYEN HER ŞEY BAŞIMIZIN TACIDIR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haydi Ekmek Fabrikası'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler ile gece gündüz demeden çalışan herkese şükranlarını sunduğunu söyledi. Memleketi önceleyen ve insanlığa faydalı her şeyin destekçisi olduklarını kaydeden Yumaklı, "Vatandaşı, milleti, memleketi önceleyen her şey elbette ki bizim başımızın üzerinde tacıdır. Anadolu'da hemen yanı başımızda Göbeklitepe var. İlk buğdayın ve o buğdayla alakalı yapılmış olan ürünün orada teyit edildiği, tescil edildiği yer. Buğday Anadolu'nun özbeöz ürünü, ana vatanı. Dolayısıyla buna ilişkin her şeyi bu memleketin her bir tarafında geliştirmek, daha ileriye götürmek için her şeyi yapıyoruz. Bu ve bunun gibi tesislerle, icraatlarıyla konuşan, 'Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koymak için gecesini gündüzüne katan, bütün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna gönül vermiş olanlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Bizler icraatlarımızla konuşuyoruz. Mış gibi yapanlardan olmadık, olmayacağız. Her zaman vatandaşımızın, milletimizin hemen yanı başında olacağız. Kimler üretiyorsa, kimler bu memleket için bir taş üzerine taş koymaya gayret ediyorsa, bizler hemen onların yanında olacağız. Onlarla beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin 22 yılına vizyonuyla kattığı o çok özel dönemi bundan sonraki zaman içinde 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandıracağız inşallah" dedi. Bakan Yumaklı ile beraberindekiler, açılışın ardından ekmek fabrikasını dolaşarak tesise ilişkin bilgiler aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tarım ve Orman Bakanı Türkiye Yüzyılı Gaziantep Politika Ekonomi Tarım

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Kocaeli su kesintisi! 28-29 Eylül Gebze, İzmit, Darıca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 28-29 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle! 27 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });