Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Türk Somonu Vurgusu: 2024'te 2 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Özellikle iç sularımızda Türk somonu olarak nitelendirdiğimiz ürünün yetiştirilmesi, daha sonra bunun farklı ürünler haline getirilerek dünya piyasalarına sunulması konusunda büyük bir başarı sağlanmış durumda. 2024 yılı sonu itibarıyla 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılmış durumda." dedi.

Bir dizi program için Tunceli'de bulunan Yumaklı, beraberindeki Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve bazı kurum müdürleriyle Çemişgezek ilçesindeki Mersin balığı üretim tesisini ziyaret etti.

Tekneyle Keban Baraj Gölü'ne açılan Yumaklı, kafeslerdeki balıkları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde iç sularda, kıyı kesimlerinde ve denizlerde ciddi bir üreticilik ve avcılık gelişimi sağladığını söyledi.

Son 23 yıllık dönemde 1 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, "Biz yetiştiricilikte Avrupa'da 2. dünyada da 17. sıradayız. Her geçen gün de üzerine koyarak devam eden bir sektör bu. Özellikle iç sularımızda Türk somonu olarak nitelendirdiğimiz ürünün yetiştirilmesi, daha sonra bunun farklı ürünler haline getirilerek dünya piyasalarına sunulması konusunda büyük bir başarı sağlanmış durumda. 2024 yılı sonu itibarıyla 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılmış durumda. Daha çok potansiyel var. Bunların hepsinin özellikle kategorize edilerek her bir ürünün üzerinde ayrı ayrı durularak gelişmesinin sağlanması son derece kıymetli." dedi.

Yumaklı, Keban Baraj Gölü'ndeki Mersin balığı yetiştiricilik alanını ziyaret et ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 1200'ün üzerinde anaç hayvan var. Bunların yetiştirilmesi çok zahmetli. Geçmişi itibarıyla arkadaşlarımız gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. Havyar konusunda da çok önemli gelişmeler var. Burada üretilen ürünlerin dünya piyasalarına sadece et olarak değil havyar olarak da sunulması söz konusu olacak. Tunceli'de 45 su ürünleri tesisi var. Bunun toplam kapasitesi 20 bin ton bölü yıl. Bütün Türkiye'de Mersin balığı ile ilgili üretim yaklaşık 2.000-2.500 tonlar civarında. Bunun yarısı da burada Tunceli ilinin sınırları içerisindeki bölümde gerçekleştiriliyor.

Bütün amacımız bu potansiyelimizi Türkiye'nin hem bitkisel üretimde bir karış toprağının bile boş kalmamasını sağlamak, hayvansal üretimde verimliliği öne alacak, kaliteyi öne alacak üretimin geliştirilmesini sağlamak, su ürünlerinde de dünyada zaten kendisini yetiştiricilikte Avrupa'da 2. sıraya yükselmiş ve çok da ilerileri hedefleyen dünyada 17. sıraya gelmiş bir sektörü daha da üst sıralara taşımak için Bakanlık olarak gayret sarf ediyoruz."

Yetiştiricilere ve bakanlığın ilgili birimlerinde çalışanlara teşekkür eden Yumaklı, "Ben inanıyorum ki 2 milyar dolar çok yakın bir zamanda kendisini 3 milyar dolarlara hızlıca taşıyacak. Tabii sadece bunun dünya piyasalarına belli başlı ürünler olarak değil çeşitlendirme olarak da sunulması söz konusu olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Dolayısıyla bu sektörün bundan sonraki dönemde çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.