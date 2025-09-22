Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Çocuklarımızı Tarım ve Ormana Sevdirmek Milli Bir Görevdir'

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir. Öyle bir dünya, insanlığın dünyası olmayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek, bugün artık milli bir görev, bir sorumluluk haline gelmiştir" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve açılışlar yapmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yumaklı, partililer ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, buradan kentte yapımı tamamlanan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler yer aldı.

'EĞİTİM SERMAYENİZİ İYİ DEĞERLENDİRİN'

Okulun hayırlı olması dileğinde bulunan Yumaklı öğrencilere hitaben, "Sizleri geleceğe daha iyi hazırlamak için bütün imkanlarımızı değerlendiriyor, her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Sizlerden de derslerinize iyi çalışmanızı, öğretmenlerinize ve büyüklerinize saygılı olmanızı, iyi insan olmak için çaba sarf etmenizi bekliyoruz. Bilgi ve karakter, sizin ışığınız, en büyük gücünüzdür; bunu sakın unutmayın. Eğitim-öğretim hayatınız, size sunulmuş en büyük, en anlamlı sermayedir. Bu sermayeyi iyi değerlendirin. İlkokul eğitimi, gömleğinizin ilk düğmesine benzer. Bu düğmeyi doğru iliklerseniz, gerisi zaten gelecektir. Bizler, siz çocuklarımızı bahar mevsiminde açmaya başlayan çiçekler gibi görüyoruz, bir dal çiçeğimizin bile kırılmasını, kurumasını istemiyoruz. Bunun için sizlerin güçlü, ahlaklı, donanımlı kişiler olarak hayata hazırlanmanızı temenni ediyoruz" dedi.

'AÇIK FİKİRLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ'

Eğitimin sadece bilgi aktarmak olmadığını belirten Bakan Yumaklı, "Atalarımız 'ağaç yaşken eğilir' diyerek eğitimin sanıyorum en hassas noktasına işaret etmiştir. 'Ne ekersen onu biçersin' ata sözüyle de yine aynı gerçeğe dikkat çekilmiştir. Ancak çocuklarımızın açık fikirli, kişilikli, erdemli, öz güven sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi, belki her şeyden daha öncelikli ve önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra, çocuklarımızı çağın teknolojik, bilimsel seviyesi ve imkanlarıyla olabildiğince buluşturmamız gerektiği hepimizin malumudur. Aynı zamanda onların milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan, vatansever, manevi açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini son derece önemsiyoruz. Tarım ve Orman Bakanı olarak burada özelikle bir hatırlatmayı yapmak isterim. Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir. Öyle bir dünya, insanlığın dünyası olmayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek, bugün artık milli bir görev, bir sorumluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

'HAYALLERİMİZ BÜYÜYOR, UMUTLARIMIZ ARTIYOR'

Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olamayacağı bilinciyle çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak gerektiğini belirten Yumaklı, "Toprağı, ağacı, koyunu, kuzusuyla, tarımı ve hayvancılığı hayatlarının bir parçası yapacak kadar sevdirmek gerekiyor. Dahası, fidan dikme ve yetiştirme arzusunu çocuklarımıza ne kadar kazandırırsak, hep birlikte geleceğe daha güvenle bakacağımızdan şüphe duymuyorum. Dikecekleri her fidan, gelecek için yeni bir nefes, yeni bir umut olacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in desteğiyle, bu eğitim-öğretim yılı ilk dersinin 'Yeşil Vatan' olması bu anlamda çok manidardır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü bir fırsata çevirmeye davet ediyorum. Çocuklarımız için 11 Kasım gününün, güzel bir ilk, bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Millet olarak sizlerle hayallerimiz büyüyor, umutlarımız artıyor. Sizlere güveniyoruz. Sizler de köklü medeniyetimize güvenin ve ilhamınızı buradan alın. Bakın yaşadığınız Sivas, Milli Mücadele'nin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Milletimize vurulmak istenen prangalar, Aziz Atatürk ve arkadaşları öncülüğünde Sivas'ta yakılan işaret fişeğiyle parçalanmıştır. Dolayısıyla köklü tarihinize ve medeniyetinize güvenin ve sahip çıkın. Okula adım attığınız bugünden itibaren, hayatınızda yeni bir sayfa açıldığını eminim ki biliyorsunuz. Bu yeni sayfaları, en güzel anılarla ve başarı dolu hikayelerle doldurmanızı temenni ediyorum. Tarım ve orman konularına olan ilginizin de bu hikayeleriniz içinde güzel bir yere sahip olmasını içtenlikle arzu ediyorum" dedi.