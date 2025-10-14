Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği konusunda düzenlenecek uluslararası toplantıya katılmak ve su ürünleriyle badem ihracatına ilişkin ikili anlaşmaları imzalamak üzere Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan İbrahim Yumaklı, yarın Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Şangay kentinde düzenlenecek Kuşak ve Yol İthalat- İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'na katılacak, temas ve görüşmelerde bulunacak. Şangay'da ilk olarak Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile bir araya gelecek olan Bakan Yumaklı, Çinli mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, 'Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Yabani Su Ürünlerine İlişkin İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında Protokol', 'Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilmiş Su Ürünleri İçin İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında Protokol' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Bademlerin İnceleme ve Karantina Gerekliliklerine İlişkin Protokol' metinleri imzalanacak. Bakan Yumaklı ve Sun Meijun tarafından imzalanacak protokol ile Türkiye'nin kaliteli somon, çipura ve levreği Çin ile buluşacak.

Bakan Yumaklı, 'Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'nda da bir konuşma yapacak. Uluslararası gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin katkısını ve uyguladığı politikaları aktaracak olan Bakan Yumaklı, çalışma yemeğine katılacak. Toplantı kapsamında, katılımcı ülkeler tarafından 'Şanghay Deklarasyonu'nun imza altına alınıp yayımlanması bekleniyor.