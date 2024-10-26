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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ağrı'da Organize Tarım Bölgelerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ağrı'da Organize Tarım Bölgelerini İnceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki AK Parti kongresinin ardından Diyadin ilçesindeki Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret ederek, tarım bölgelerinin gelişimi hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, oluşturulan organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem de hayvansal üretime büyük katkı sağladığını belirtti ve Diyadin'de 1500 kişilik istihdam hedefi olduğunu açıkladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti Patnos 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ardından Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte Ağrı'nın Diyadin ilçesine geçen Bakan Yumaklı, Jeotermal Sanayi Organize Bölgesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Diyadin'de Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'nin bir ve ikinci etaplarının gelişimi ile ilgili bilgi aldık. 42 ilimizde 61 organize tarım bölgesi belirledik, buradaki yatırımların sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal, birisi de su ürünleri ile ilgili. 61 organize tarım bölgesinden 14 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan şu anda mevcut durumda. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında 111 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize tarım bölgelerinden bir tanesi Balıkesir Gönen'de halihazırda inşaat devam ediyor. Biz bu konuda organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem hayvansal açıdan ülkemize büyük değerler katacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Diyadin Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamı faaliyete girdiğinde toplamda 1500 kişilik istihdam sağlanacağını sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı. "Burada yaklaşık 1300 dekarlık alanın tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek. Yani her açıdan ülkemizin bütün bölgelerinin gelişimi açısından ihtiyaç duyduğu buralarda üretilecek ürünler açısından önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdiden ülkemiz için bu yatırımların bulunduğu iller için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de çok farklı yerlerde organize tarım bölgelerinin hem gelişiminin takibi hem de yatırımların sonuçlanması ve açılışı itibariyle yine de halkımıza buradan müjdelerimizi vermeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olması diliyorum dedi.

Haber-Kamera Ümit OKTAN AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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