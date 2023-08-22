Tarım ve Orman Bakanı: Yangın hızla yayılıyor, yerleşim yerleri koruma altında

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bu yangın saat Danyeli mevkiide 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuşuçuşu yaklaşık 15.1 kmlik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite tevakuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika