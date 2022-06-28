Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Zonguldak'a geldi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Zonguldak'a geldi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi taşıyan uçak bu sabah saatlerinde Zonguldak Havalimanı'na indi. Kirişçi Çaycuma, Gökçebey ve Zonguldak'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. Kirişçi, protokol tarafından karşılandığı havalimanında bölge hakkında bilgi aldı. (Onur Altındağ - İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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