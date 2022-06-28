Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Zonguldak'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Zonguldak'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi taşıyan uçak bu sabah saatlerinde Zonguldak Havalimanı'na indi. Kirişçi Çaycuma, Gökçebey ve Zonguldak'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. Kirişçi, protokol tarafından karşılandığı havalimanında bölge hakkında bilgi aldı.

(Onur Altındağ - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title