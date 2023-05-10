Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Elbistan'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Onlar oturun deyince oturan, kalkın deyince kalkan, uzanın deyince uzanan, gelin deyince gelen, gidin deyince giden 21 yıl önceki hükümet zannediyorlar. Ey bay bay Kemal. Artık o devir bitti." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki partisinin seçim ofisi ziyaretinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaşanan depremlerin tüm zamanların en büyük depremleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaralarını hızla sarmaya devam ettiğini belirten Kirişci, depremlerin 104 milyar dolar, 2 trilyon lira hasara neden olduğunu dile getirdi.

Bakan Kirişçi, depremin üzerinden 94 gün geçtiğini hatırlatarak, "Daha şurada birkaç ay oldu. Bugün depremin üzerinden 94 gün geçti, 95'nci gününe doğru ilerliyoruz. Şimdi bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı, yaraların sarılması, müteşekkir olacağımız, teşekkür ettiğinizi bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızda olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sevk ve idarenin Ak Parti'nin başında bulunduğu bir ekibin bu hizmetleri sunuyor olmasıdır." dedi.

İstikrar ve güvenin birbirine yapışık bir ikiz olduğunu anlatan Kirişci, bu süreçte partililerin birbirine olan sevgi ve saygısının çok önemli olduğunu aktardı.

Avrupa'da yayınlanan bazı dergi kapakları hakkında konuşan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sultan Abdülhamit Han hatırlarsanız o bir kararı verirken herkese sorar, sonra da birisine sorar. Bunlar bu konuda ne düşünüyor diye onların fikrini alır. Ona göre de davranış sergilerdi. Şimdi artık iş ayan beyan açığa çıktı. Kimden bahsediyorum? Batıdan. Dergilerinin kapaklarında '2023 yılının en önemli seçimi cumhurbaşkanlığı seçimidir. Erdoğan gitmelidir' diyorlar. Şimdi demin oradan bir kardeşimiz seslendi, dedi ki 'Gelsinler de burada söylesinler'. Gerçekten gelsinler de şu Elbistan'da bunu söyleyebilsinler, söyleyebiliyorlarsa. Çünkü onların, onların ağzının payını, verecek olan sizlersiniz. Çünkü geçmişte verdiniz. Artık o kadar pervasızlaştılar ki kendi Twitter hesaplarının üstünde bir tarafta bir daire yapmışlar. İngilizce demokrasi yazmışlar. Öbüründe oy diyorlar. Yani oy kullanma. Bir diğer dairede de Erdoğan gitmeli yazıyorlar. Tabi çok bekleyecekler. Ömürleri kifayet etmeyecek. Allah'ın izniyle bu millet onlara bunu göstermeyecek. Bakınız nasıl bir batı ki millet iradesini şurada 72 saat kalmış değil mi? Bekleyin. Bu millet bir karar verecek sandıkta."

Bakan Kirişçi, Kahramanmaraş'ın daha çok hizmet edilmeye ihtiyacının olduğunu ifade ederek, Elbistan'daki vatandaşların yıllarca Ak Parti'ye büyük bir teveccüh gösterdiğini vurguladı.

Ak Parti'nin İstanbul mitinginin 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti.

"O mitingi gördüler. Ondan sonra iyice bunların moralleri, bütün dirençleri kırıldı. Ama çok affedersiniz kuyruğu dik tutmaya devam ediyorlar. ya bu nasıl bir demokrasi? Hem demokrasi diyeceksin hem de millet iradesine saygı duymayacaksın. Oy kullanın diyeceksin. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Ama onlar oturun deyince oturan, kalkın deyince kalkan, uzanın deyince uzanan, gelin deyince gelen, gidin deyince giden 21 yıl önceki hükümetler zannediyorlar. Ey bay bay Kemal. Artık o devir bitti. Bunu onlar gördü. Ama içerideki işbirlikçileri görmedi. Görmek istemiyorlar. Onlar da kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Ama 72 saat kaldı. Milletimiz geçit vermeyecek. Birliğinden, dirliğinden, basiretinden, ferasetinden bu millete, bu bayrağa, bu toprağa, bu ezana olan aşkından muhabbetinden asla ödün vermeyecek. Vermesini de kimse görmüyor zaten. Vereceğini de kimse düşünmüyor."

Programda bir vatandaşın başörtüsüyle ilgili sözleri üzerine Kirişci, "Dün bacımızın, kardeşimizin örtüsüne bir metre bez parçası derken şimdi hacca gidiyorlar, umreye gidiyorlar. Ne yapıyorlar oralarda? Onu da merak ediyorum. Ama o kadar günahları var ki bunların kaç kez giderlerse gitsinler, bu millet bunları affetmeyecek. Seccadenin seccade olduğunu bilmeyenler adeta kendilerini neredeyse seyit ilan edecekler. ya bunlar ne sağı biliyorlar, ne solu biliyorlar ne dini biliyorlar, ne inancı biliyorlar. Bunlar her şeyden bir haber." diye konuştu.

Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.

Bakan Kirişci, daha sonra Safa Şakalar ve Eda Turgut çiftinin nikah törenine katıldı.