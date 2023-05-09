Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 14 Mayıs seçimleri bir varoluş mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinin memleket için bir varoluş mücadelesi olduğunu belirtti. Ayrıca bakanlık filosuna katılan uçak ve helikopterler hakkında da açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta muhtarlarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin memleket için bir varoluş mücadelesi olduğunu belirterek, "Tıpkı büyüğümüz, ecdadımız, atamız Sütçü İmam'ın 31 Ekim 1919'da attığı o ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa bu şehrin ve dolayısıyla ülkenin istiklali ve istikbali adına 14 Mayıs da aynı şekilde önem arz ediyor" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı da olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'taki geçici esnaf çarşısının kura çekimine katıldı. Burada konuşan

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ile Belediye Başkanı Güngör, kura çekerek 83 geçici iş yerinin sahiplerini belirledi.