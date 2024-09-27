Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı: 'Tarımsal Hasilada Avrupa 1'incisiyiz'

Tarım ve Orman Bakanı: 'Tarımsal Hasilada Avrupa 1'incisiyiz'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada olduğunu açıkladı. Bakan, tarımsal üretimin stratejik öneminin arttığına dikkat çekerek, bu potansiyeli korumak ve rekabet gücünü artırmak için yeni politikalar üretmek gerektiğini belirtti.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA 1'İNCİSİYİZ'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın 'Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden birisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 9'uncu sırada olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu rakamlar ilgili uluslararası kurumlar tarafından zaman zaman yayınlanıyor. Merak edenler, mutlaka takip ediyordur. Tarımsal üretimin stratejik öneminin arttığı bu dönemde bu potansiyelimizi korumak, rekabet gücümüzü de artırmak zorundayız. Bunun için de yeni politikalar üretmek gerekir. İşte bizler de bunu yaptık. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tasavvur ediyorsanız, elinizdeki araçları ve kaynakları uygun bir şekilde kullanmak durumundasınız. Biz de elimizdeki bu kaynakları, destekleri, sözleşmeli üretim ve diğer konular başta olmak üzere yeniden nasıl gündeme getirir ve hedeflere ulaşırız diye düşündük ve en önemli araç olan desteklerden başladık" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tarım ve Orman Bakanı Politika Türkiye Ekonomi Güncel Tarım

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });