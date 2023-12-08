Tarım ve Orman Bakanı Manisa'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ziyareti kapsamında Cuma Namazını tarihi Hatuniye Camiinde kıldıktan sonra Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Bakan Yumaklı, daha sonra Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan sektör buluşması toplantısına katılmak üzere Manisa Valiliğinden ayrıldı.

Manisa ziyareti kapsamında Cuma Namazını tarihi Hatuniye Camiinde kılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, namaz çıkışı Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Manisa'da zeytin hasadı ve yılda iki kez ürün veren üzüm hasadı yaptıktan sonra Cuma Namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde kılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, namaz sonrası yürüyerek Manisa Valiliğine geçti. Valilik önünde Manisa Valisi Enver Ünlü, vali yardımcıları ve valilik personeli tarafından karşılan Bakan Yumaklı daha sonra Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Ünlü'nün makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarete AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve bürokratlar da eşlik etti.

Bakan Yumaklı, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan sektör buluşması toplantısına katılmak üzere Manisa ValiLİğinden ayrıldı. - MANİSA