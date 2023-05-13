Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Söz artık millette

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, seçim sürecinin sonuna geldiklerini ve bundan sonra sözün millette olduğunu belirterek, "İnşallah, yarın hem ülke genelinde hem Kahramanmaraş'ımızda büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ilan edeceğiz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, seçim sürecinin sonuna geldiklerini ve bundan sonra sözün millette olduğunu belirterek, "İnşallah, yarın hem ülke genelinde hem Kahramanmaraş'ımızda büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ilan edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin büyük bir afetin hemen ardından yapılıyor olması nedeniyle mütevazı bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirten Kirişci, "Ben huzurunuzda gençlik kollarımızdan, kadın kollarımıza, ana kademeden AK Parti üyelerimize, çadırdan, konteyner kentinden, evinden çıkamayıp dualarıyla bizlerin yanında olan teyzelerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize, hülasa bütün vatandaşlarımıza, herkese gerçekten şükranlarımızı arz etmek istiyorum. İnşallah, yarın hem ülke genelinde hem Kahramanmaraş'ımızda büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ilan edeceğiz. Bunun mutluluğunu da inşallah hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Son olarak seçmenlere seslenen Bakan Vahit Kirişci, "Ben her bir vatandaşımdan, saatler kaldı, yarın akşam sandıklar açıldığında, 'benim de bu başarı da bir tuzum vardı' diyebilmeniz için sandıkta, 'doğru zamanda, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyerek 8 milletvekilimize de sahip çıkarak bizi Mecliste en başarılı kılacak tabloyu göstermeniz konusunda size güveniyoruz, size inanıyoruz. Rabbim, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Demokrasi yarışımızda inşallah 14 Mayıs, 73 yıl sonra sözün de kararın da millete ait olduğunun inşallah bir tescili olsun diyorum" diye konuştu.