Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "11 ildeki depremin faturası 105 milyar dolar. Bu daha ön tespit. Bu da 2 trilyon liranın üzerinde yapıyor. Az bir para değil ama güçlü ülkeler bunun üzerinden gelir." dedi.

Kirişci, AK Parti Pazarcık İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde, yaşanan büyük felaketin ardından kendilerine düşenin, depremin yaraları sarmak olduğunu belirterek, "Bize düşen çarkın dönmesini sağlamak. Bu ülkenin üretmesi, bir şekilde insanlarımızın değişik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. Gidenleri getiremeyiz ama yarları en iyi şekilde sararız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Kirişci, şunları söyledi:

"Güçlü olduğumuzu herkes görüyor, herkes bizim bu işin nasıl üstesinden geldiğimizi konuşuyor. Çok güçlü kurumlarımız, insan kaynağımız ve makina parklarımız var. Bu memleket 3 ambulansı bir arada göremezken bugün hava araçlarımız var. Ambulans helikopter, ambulans uçaklarımız var. Sahada çalışan iş makinelerimizi gördünüz. Sadece bizim Bakanlığımızın 11 binin üzerinde aracı vardı. Bunun 5 binini sahada tuttuk. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti ve çabası içerisinde olduk. Yaralar sarılıyor, önce çadır, sonra konteyner kentler, şimdi de kalıcı konutları konuşur hale geldik."

Kirişci, yapılacak konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta örneğin kent merkezlerinde 72 bin 500 civarında kalıcı konut, kırsalda da 30 bin 180 köy evi yapılacak. Bunlarla ilgili farklı lokasyonlarda temel atma törenleri gerçekleştirildi. 11 ildeki depremin faturası 105 milyar dolar. Bu daha ön tespit. Bu da 2 trilyon liranın üzerinde yapıyor. Az bir para değil ama güçlü ülkeler bunun üzerinden gelir. Hiçbir şeyin eksikliğini çok şükür çekmedik. Temel atma törenleri devam ediyor. 848 TOKİ ihalesi yapıldı. Bunlar peyderpey yapılacak."

"Gündemi belirlenen bir ülke iken gündem belirleyen ülke olduk"

Kahramanmaraş'ı, Pazarcık'ı el birliği ile ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kirişci, daha güzel bir Kahramanmaraş'ı, Pazarcık'ı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

"Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam diyoruz." ifadelerini kullanan Kirişci, "Bize, il başkanına, belediye başkanına, ilçe başkanına kızgınlıkları olan olabilir. Bu kızgınlıkları bizim bir kenara bırakıp, bu ülkenin istiklali ve istikbalini görüyor olmamız lazım." dedi.

Kirişci, Türkiye'yi başka yönlere götürmek isteyenlere ilçe halkının fırsat vermeyeceğine inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunu herkese anlatmak lazım. 31 Ekim 1919'da Sütçü İmam'ın bu memleketi işgal etmek isteyenlere sıktığı kurşun neyse, istiklal ve istikbalin marşı olan İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırmasın' demişse, bizim bu ecdadın sözünü yere düşürmememiz lazım. Ülkeyi bölmek isteyenler, bu ülkeyi yine birilerinin kuklası haline getirmek isteyenler var. Gündemi belirlenen bir ülke iken gündem belirleyen ülke olduk."

Türkiye'de bugün Togg, TCG Anadolu ve doğalgaz gibi herkesi gururlandıran şeyler olduğuna işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Doğalgazımız yokken 35 yılık bir doğalgaz çıktı. Nereden çıktı bu? Bu ülkede dün de önceki gün de doğalgaz vardı. Kavgadan, dövüşten bizim buraya bakmamıza fırsat vermediler. Şu anda ülke olarak, liglerin üstünde bir ligdeyiz. Zorlukların üzerinden gelebilmenin yegane yolu kendi özgüvenimizdir. Kahramanmaraş'ı 8-0 yapmamız için önümüzde bir engel yok. Bütün şartlar bizim lehimize. Seçmen sandığa giderken milli birlik ve beraberlikten yana olanı mı, yoksa bunları yok sayıp bu ülkeyi bölmek isteyenler, gündemini başkasının belirlediğinden yana olanı mı tercih edeceğini gençlerimize anlatacağız. Onlara bunu ifade edeceğiz. Eğer bu ayrımı yaparsak sandıkta oyların gideceği yer Cumhur İttifakı olacaktır."

Bakan Kirişci, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle ilçe esnafını ziyaret etti.