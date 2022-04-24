Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Niğde'de iftara katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de mahalle iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kirişci, Niğde Belediyesi tarafından kent merkezindeki Feridun Zeren Caddesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, millet olarak huzur ve barış içerisinde Ramazan Bayramı'nı kutlama temennisinde bulundu.

İftar programını düzenleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür eden Kirişci, ramazanın bereket ayı olduğunu, bunun sokakta kurulan iftar sofrasına yansıdığını dile getirdi.

Kirişci, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Rabbim birliğimizi daim kılsın, aramıza nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bu ülkenin, aziz milletin sadece kendisi için değil aynı zamanda dünyadaki mazlum milletler için de yaşatılması ve yaşaması gerektiği bilinciyle bu birliğimizin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez de burada ifade etmek isterim." ifadesini kulandı.

Dünyada yaşanan sıkıntılara değinen Kirişci, şunları kaydetti:

"Etrafımızdaki coğrafyalara bakarsak, Irak'ın durumu ortada, Suriye 11 yıl geride kaldı hala iki yakası bir araya gelmedi. İstikrarlı bilinen Libya'nın durumu ortada. En son Avrupa'nın değil, dünyanın süper gücü olarak bilinen Rusya'nın Ukrayna karşısında düştüğü durum ortada. Etrafımızdaki ülkelerde bunlar yaşanırken, bizim bu sofralarda huzur ve barış içerisinde bir araya geliyor olmamızı, Rabbimizin bir lütfu, bir nimeti olarak görmek mecburiyetimiz var. Bunu asla kaybetmemeliyiz. Kendi içimizdeki eksik ve noksanlarımızı kendi içimizde tartışmalıyız ama dosta güven, düşmana da korku veren bir kardeşlik duruşumuzun her vesileyle gösterilmesi gerekli."

Kirişci, konuşmasının ardından iftara katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Yeşilay Derneği'ni ziyaret eden Kirişci, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'in doğum günü pastasını keserek yeni yaşını kutladı.