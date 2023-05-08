Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Mülk sahibi, buranın işletme hakkı sende değil'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Keskin ilçesi'nde düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, planlı tarımı hayata geçirdiklerini ve boş arazilerin kiralanacağını söyledi. Ayrıca, Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Şimdi biz şunu diyoruz; 'mülk sahibi, bunun sen tapusunu elinde bulunduruyor olabilirsin ama buranın işletme hakkı sende değil. Niye? Çünkü 2 yıl bu arazide hiçbir şey yapmadın. Biz boş kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor' diyeceğiz. Götüreceğiz, bunu kiralamak isteyenlere vereceğiz. Kira bedelini de mülk sahibinin hesabına yatıracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimi, 'beka seçimi' olarak nitelendirdi. Türkiye'nin AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla dünya gündemini belirleyen ülke haline geldiğinin altını çizen Kirişci, Türkiye'nin 21 yıl öncesine götürülmek ve kazanımlarının kaybedilmesinin istendiğini söyledi.

"Tarım Kanunu Meclisten geçti. Ülkede yıllardan beri planlı tarım denilirdi. İşte planlı tarım bu, 23 Mart'ta çıkan yasada birinci önceliğimiz. Artık planlı tarımı hayata geçiriyoruz. Bazı çiftçilerimiz ÇKS'ye kayıtlı değil. Örneğin şu anda destek miktarı 57.6 milyar liraya geldi. 2002 yılında bu sadece 1.8 milyardı. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olmadığı için desteklerden yararlanamayan kardeşlerimize de bu destekleri vermiş olacağız. Kırsalı terk edip kente göçüyoruz. Kırıkkale'nin merkezine veya Ankara'ya veya başka kentlere. Arsalarımız, arazilerimiz boş kalıyor. Şimdi biz şunu diyoruz; 'mülk sahibi, bunun sen tapusunu elinde bulunduruyor olabilirsin ama buranın işletme hakkı sende değil. Niye? Çünkü 2 yıl bu arazide hiçbir şey yapmadın. Biz boş kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor' diyeceğiz. Götüreceğiz, bunu kiralamak isteyenlere vereceğiz. Kira bedelini de mülk sahibinin hesabına yatıracağız."