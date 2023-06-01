Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Kazanan bütün Türkiye olmuştur'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekili mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada, 'Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur' dedi. Kirişci, ayrıca depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş'ı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur" dedi.

Kahramanmaraş'tan AK Parti milletvekili seçilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazbatasını aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kirişci, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, makamların geçici olduğunu ve aslolanın vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Milletvekili mazbatasını almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kirişci, demokrasi zaferini kutluyor olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Bu zaferin Türkiye'nin zaferi olduğunu Edirne'den Hakkari'ye, Antalya'dan Ardahan'a kadar 85 milyon vatandaşın kazandığını belirten Kirişci, 28 Mayıs'ın sadece çocukların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocukların da kazanmasını sağlayacak bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

"Depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş'ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en öncelikli hedefimizdir. Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için gece gündüz demeden çalışmakta kararlıyız. Bütün milletvekili arkadaşlarımla el ele vererek ilimizin ve ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcudur. Gücümüzü ve imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz, bundan emin olun. Bize oy veren vermeyen her hemşehrimize, her bir vatandaşımıza vekillik yapmak üzere mazbatamızı aldık. Bölge, mahalle, parti ayrımı yapmaksızın bütün Kahramanmaraş'ın hizmetindeyiz. AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza oy veren bütün vatandaşlarımızın da bu beklenti ve anlayışa sahip olduğuna inanıyorum. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Nerede olursak olalım bütün temennimiz başarılı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmaktır."