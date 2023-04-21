Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elbistan'da vatandaşlarla bayramlaştı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Kirişci, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti.

İlçede dayanışmayla kurulan ve her gün 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek ikram edilen "Yeniden Hayat Lokantası"nı ziyaret eden Kirişci, depremzedelerle ve şef Ömür Akkor ile bir araya geldi.

Kirişci, vatandaşların bu mekanda dostluğu ve kardeşliği paylaştığını belirterek, ülkenin bir daha böylesine bir afet yaşamamasını temenni etti.

MÜSİAD Konteyner Kenti'ni de ziyaret eden Kirişci, afetzedeler ve görevli personelin bayramını kutladı.

Konteyner kentin kütüphanesinde ders çalışan bir öğrenci, Kirişci'ye üniversite sınavını kazanması durumunda burs ve yurt ihtiyacı olacağını ifade etti. Kirişci, bir süre sohbet ettiği öğrenciye, gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Kirişci, Elbistan Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte de çocuklar ve aileleriyle "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" adlı sinema filmini izledi.

Herkesin bayramını tebrik eden Kirişci, "Tayyip dedenizin size selamları var, hepinizin gözlerinizden öpüyor. Rafadan Tayfa bize çok şey öğretiyor. Bize vatandaş olmayı, insan olmayı, kendi kültürümüzü, değerlerimizi öğretiyor. Yaşasın Rafadan Tayfa." dedi.

"Bu aziz millet her zaman kendine yapılan hizmetleri ziyadesiyle ödüllendirmiştir"

Bakan Kirişci, Elbistan Mehmet Akif Kültür Merkezi'ndeki programda da ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Depremlerin ardından bayramın buruk geçtiğini belirten Kirişci, hayatın bir an önce normale dönmesi, üretim ve istihdam sağlanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kirişci, gördüğü kadarıyla Elbistan'ın çok güzel toparlandığını ifade ederek, "Elbistan'a bu üçüncü gelişim. Her geldiğimde depremin izlerinin silinmesi adına farklı bir Elbistan görüyorum. Tüm zamanların en şiddetli afetini neredeyse tüm ilçelerimizde yaşadık. Elbistan önde gelen ilçelerimizden. Burada yaraların sarılması, enkazların kaldırılması, konteyner ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşlarımızın gündelik ihtiyaçlarının karşılanıyor olması çok önemli." diye konuştu.

Allah'tan, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılmasını dileyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Çünkü bu ülkenin buna çok ihtiyacı var. Önümüzde de inşallah 14 Mayıs seçimleri var. Tıpkı 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyen Demokrat Parti'nin şahlanışı gibi. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100 yıllık serüveninin geride kaldığı, yeni bir yüzyıla adım attığımız bu dönemde güzel bir başlangıç yapacağız. Milletimizin teveccühleri ile sandıkta, ülkenin birliğini, beraberliğini, refahını, geleceğini önemseyenlerle, bu ülkeye değil başkalarına hizmet etmekten kendilerini alamayanların bir mücadelesi olacak. Bu mücadeleden, bu memleketin birliğine, dirliğine ve geleceğine inananlar Allah'ın izniyle galip gelecek. Çünkü bu aziz millet her zaman kendine yapılan hizmetleri ziyadesiyle ödüllendirmiştir. Bu kez de öyle olacağını düşünüyoruz."

Bakan Kirişci, bayram sonrası depremden etkilenen tüm illerde yeni bir hayat başlayacağına inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.