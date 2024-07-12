Tarım ve Orman Bakanı Kırıkkale'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale temasları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, beraberindeki Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Fatih Ateş ile görüşen Yumaklı, personellerle öğle yemeği yedi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Burak CAN/KIRIKKALE,