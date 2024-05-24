Tarım ve Orman Bakanı: IPARD ile 25 bin projeye 45,3 milyar lira hibe desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD ile bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verildiğini, bu hibeler ile ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını söyledi.

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Bakan Yumaklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada düzenlenen 'IPARD-3 81 İlde' programında konuştu. Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonu ana politikaları içerisinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Kırsalda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltilmesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, 'Uzman Eller' ve 'Genç Çiftçi' gibi projeler çerçevesinde kırsalımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bu projeler çerçevesinde son 22 yılda 93 bin projeye 95 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Orman köylerimizin kalkınması ve ormanlarımızı geliştirmek için 'Orköy' çerçevesinde 280 bin projeye 29 milyar lira hibe ve kredi verdik" dedi.

"Bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verdik"

Kırsal kalkınma yatırımlarının içerisinde IPARD desteklerinin önemli bir yeri olduğunu belirten Yumaklı, "2016'da IPARD-1'i tamamlamıştık. IPARD-2'yi de depremden dolayı bu yıl sonunda tamamlayacağız. Bakanlığımız, 12 yılı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu IPARD ile kırsaldaki girişimcilerimize 17 farklı sektörde yeni yatırım imkanları sundu. Bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verdik. Bu hibeler sayesinde ülkemizin tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldı. Bu yatırımlarla 102 bin istihdam sağlanmasına katkıda bulunduk. IPARD ile kırsal kalkınmayı planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla üretim ve insan odaklı bir bakışla ele alma var. IPARD programları ile bugüne kadar 13 bin 575 genç yatırımcımıza toplam 30,3 milyar lira ödedik. Bu hibelerle 63 milyar lira yatırım yapıldı. Aynı şekilde 6 bin 333 kadın yatırımcımızın projesine toplam 13,5 milyar lira hibe desteği verdik. Bu hibelerle ülkemize 27,9 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldı" şeklinde konuştu.

"IPARD-3'ten destek alacak iller arasında Adana en çok proje başvurusu yapan 4. il"

2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD-3 programı ile önceki IPARD programlarında gösterilen başarının ileriye taşınacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "IPARD-3 ile vereceğimiz toplam 785 milyon avro hibe ile tarım ve gıda sektörlerimize yeni yatırımlar kazandırarak, kırsaldaki insanımıza iş imkanları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu dönemin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız bu destekleri, bundan böyle 81 ilimizde yatırımcılarımızla ve çiftçilerimizle buluşturacak olmamızdır. TKDK, IPARD programının ilk defa uygulanacağı illerimizde irtibat ofislerini açtı ve bu ofislerde personelimiz görevlerine başladı. Böylece Trakya Bölgesi'ndeki çiftçilerimiz ilk defa IPARD destekleri ile buluşturulacak; Adana, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kayseri gibi illerimiz tarım sektöründeki potansiyellerini kullanmak ve ihracatlarını artırmak için yepyeni bir desteğe kavuşacaklardır. IPARD-3 programının 66 milyon avro bütçesi var. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri' için online olarak alınan başvurular çarşamba günü itibarıyla tamamlandı. Bu çerçevede alınan başvuru sayısını ilk kez burada açıklamak isterim. IPARD-3 programının 1'inci başvuru çağrı ilanı çerçevesinde ülke genelinde toplam bin 79 proje başvurusu yapıldı. IPARD- 3'ten destek alacak yeni illerimiz arasında Adana'nın en çok proje başvurusu yapılan 4'üncü ilimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Programa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AB Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, IPARD Ajansı Başkanı Ahmet Antalyalı ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Yumaklı, konuşmanın ardından çiftlikte incelemelerde bulundu. - ADANA