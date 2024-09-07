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Tarım ve Orman Bakanı: İlk 8 ayda 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta yaptığı konuşmada, ilk 8 ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca, yaklaşık 700 milyon TL ceza kesildiğini belirtti.

Tokat'ta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlk 8 ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içerisinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a geldi. İl protokolü tarafından Erbaa ilçe girişinde karşılanan Bakan Yumaklı, ilk olarak ilçedeki çiçek seralarında incelemelerde bulundu.

"310 işletmeye de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tuttuk"

Gıda denetimleriyle alakalı bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denetimlerimizin devam ettiğini, hiç duraksamadan çok farklı ortamlarda da belirttik. İlk 8 ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içerisinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi. 310 işletmeye de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tuttuk. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gıda güvenilirliği ya da güvenilir gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır. Buna ilişkin bunun aksine herhangi bir uygulamada bulunanların her zaman için karşısında olduk ve bunları denetimlerimizle azaltmaya, yok etmeye kararlıyız. Bu noktada tüketicilerimizin, yani vatandaşımızın en etkili denetçi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıda ile alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Bu denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok. Olmayacak da" dedi.

"Erbaa kesme çiçekçilik alanında Türkiye ekonomisine 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat ile katkıda bulunuyor"

Erbaa çiçek serası belgesiyle alakalı bilgiler de veren Bakan Yumaklı, "Erbaa çok farklı bir yönüyle aslında ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür. Ancak burada bugünkü değeri itibariyle yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik konusunda hakikaten Anadolu'da da bu işin yapılabileceğini ve ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım. Buradaki hem yatırımcıların hem üreticilerin, buradaki halkı da içine katarak ekonomik değer oluşturması söz konusu. Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 70'i dış, yüzde 30'u iç mekan kesme çiçek ve farklı oranlardan. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat ile katkıda bulunuyor. Bizim amacımız coğrafyası, iklim ya da toprak şartları uygun olan çok farklı şehirlerde de bunun gelişmesini sağlamak. Tokat bu anlamda hem ismi itibariyle hem toprağı itibariyle hem de bunları yapmakla alakalı kararlılığı itibariyle son derece önemli. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bu yatırımlar gelişecek ve kesme çiçekçiliği konusunda dünyada kendisinin ürünlerine başvurulduğu merkezlerden birisi haline gelecektir" diye konuştu.

Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet çeşitli programlara katılmak üzere kent merkezine hareket etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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