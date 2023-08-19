Tarım ve Orman Bakanı Iğdır'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Iğdır Kazım Karabekir Çiftliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığında teşkilatlarla bir araya geldi ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Yumaklı, Iğdır'ı tarım ve orman alanlarında geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bazı programlara katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Iğdır Kazım Karabekir Çiftliğini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığında 3. kademe ilçe ve mahalle teşkilatları ile bir araya gelen Yumaklı, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Daha sonra AK Parti kadın ve gençlik kolları üyeleriyle düğün salonunda bir araya gelen Yumaklı, Iğdır'ı tarım ve orman alanlarında hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yerel seçimleri hatırlatan Yumaklı, "AK Parti hükümetleri döneminde Iğdır'a önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Biz bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.