Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'da çilek topladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'da ziyaret ettiği Süleymanpaşa Tarım Vadisi'nde çilek toplayarak, vatandaşlara ikram etti.

Bakan Yumaklı, tarlada çilek hasat etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Süleymanpaşa Tarım Vadisinde çilek hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'daki gün boyu ziyaretlerinde Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisini de ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yumaklı'yı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar karşıladı. Tarım Vadisindeki çalışmalar hakkında Başkan Uzunlar'dan bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra ceketini çıkararak elinde sepet ile çilek ekili tarlaya girdi. Bakan Yumaklı ve Başkan Hüseyin Uzunlar, tarlada bir süre çilek hasadı yaptı. Bakan Yumaklı, topladığı çilekleri vatandaşlara ikram etti.

Bakan Yumaklı, alanda bulunan stantlarda sergilenen 34 çeşit ata tohumunu ve bu tohumlardan ele edilen organik ürünleri de yakından inceleyerek ata tohumları ve bu tohumlardan elde edilen organik ürünler hakkında da bilgi aldı.