Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Siirt'te

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'e ziyaret gerçekleştirdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı havaalanında Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Yumaklı daha sonra makama geçerek Siirt'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yumaklı, daha sonra il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. - SİİRT