Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İİT Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konferansına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) "Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma" konulu Bakanlar Konferansına katıldı. Yumaklı, konferansla üye ülkeler arasında gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlanacağına inandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'da düzenlenen 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Türkiye, 2 yıldır yürüttüğü dönem başkanlığını Katar'a devretti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konulu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Türkiye, 2 yıldır yürüttüğü dönem başkanlığını Katar'a devretti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Yumaklı, konferansın üye ülkeler arasında gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye'nin 2 yıl önceki konferansa ev sahipliği yaptığını ve bu süreçte konferansın başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Yumaklı, "Türkiye bu 2 yıllık süreçte 8. Bakanlar Toplantısı'nda alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması için tarımsal yayım ve eğitim, bitki genetik kaynaklarının korunması, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal sübvansiyon ve destek modeli gibi konularda önemli çalışmalar yürüttü" ifadelerini kullandı.

Pandemi, iklim değişikliği, uluslararası krizler ve doğal afetlerin geleceğe ilişkin daha dayanıklı gıda sistemleri oluşturulmasını gerekli kıldığını, bunun için de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu nedenle tarım-gıda sistemlerimizi daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmalıyız. Dünyanın ikinci büyük kuruluşunu temsil eden üyeler olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda sorumluluklarımızın her zamankinden çok daha önemli olduğunun bilincinde olmalıyız" dedi.

"Helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz"

Daha sonra toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "İki yıl önce Türkiye ev sahibiydi. Bu görevi Katar'a devrettik. Bu süre içinde İstanbul'da alınan kararları hayata geçirdik. Eğitim faaliyetleri, bitki genetiğinin korunması, kırsal kalkınma, gıda güvenliği gibi konularda Türkiye olarak çalışmalar yürüttük" ifadelerine yer verdi.

Geleceğin teminat altına alınması açısından gıda güvenliğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Özellikle krizlere dayanıklı sistemler oluşturmak zorundayız. Bu toplantıda büyük oranda her koşulda, her zaman, herkese yeterli gıdanın sağlanması konusu işlenecek. 57 İİT üyesi var. 2 milyar nüfusa sahip büyük coğrafya ve nüfus. Bunu yapabiliriz" dedi.

Yumaklı, iklim değişikliği ve dolayısıyla su problemine karşı ülkelerin önlem almalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, İİT üyesi ülkelerin birçoğunun da su stresi altında olduğunu, bu nedenle su yönetimi konusunda çalışmalar yürütmeleri gerektiğini aktardı.

Helal gıda mekanizması kurulması yönündeki çabalara da değinen Yumaklı, "İslam ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde karşılıklı tanınan helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz, burada da gündeme getirdik. Helal mekanizmasının kurulmasıyla ülkeler arası ticaretin çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, toplantıda bunların dışında AR-GE çalışmaları, yenilikçi çözümler ve Türkiye'nin tecrübe aktarımı yapabileceği konuları da gündeme getireceklerini bildirdi. - DOHA