Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da Tarım ve Orman Sektörü Hakkında Bilgiler Verdi

Iğdır'da düzenlenen '2023 Şehir Buluşmaları' toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve orman sektörü ile ilgili önemli bilgiler verirken, kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferinin Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili imkan sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2023 Şehir Buluşmaları'na katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Bakan Yumaklı Iğdır Valiliğine bağlı GAMER'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda ildeki yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı. Yumaklı daha sonra AK Parti binasına geçerek burada basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı, Iğdır'ın tarım yönünden marka bir şehir olacağını belirterek, "Iğdır için gerçekten tarımsal üretim, hem bitkisel hem hayvansal üretimde çok önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü de hatırlatmak isterim; 'Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer' diye bir ifadesi var. Dolayısıyla biz eğer güçlü bir Iğdır istiyorsak o zaman güçlü bir tarım sektörünü mutlaka burada elde etmemiz gerekir. Evelallah bizler, üreticilerimiz, STK'larımız, sanayicilerimiz ve kamu olarak, ülke olarak bu sorumluluğun altından kalkacak tecrübeye sahibiz. Bu süreçte illerimizin, yine söylüyorum tarım ve orman altyapısını daha da güçlendirmek adına sahada onlarla birlikte olmamız önem taşıyor. Fark etmişsinizdir. Yeni dönemde bütün kabine arkadaşlarımız farklı farklı illerde şehir buluşmalarına gidiyoruz. Bütün amacımız da önümüzdeki dosyalardan hareket etmek değil. Şehrin bütün dinamikleriyle işte il başkanımızla, vekilimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla bunları konuşmak ve birlikte oluşturmak, Iğdır'ın tarım ve orman sektörüne yön verecek konuları yeniden birlikte gözden geçirmek oldu. Iğdır'ın çok önemli bir özelliği var. Mikroklima iklimine sahip. Bunu herkes çok iyi biliyor zaten. Bu özelliğinden dolayı da bölge çok önemli sebze ve meyve üretim merkezi ama bize göre potansiyelinin çok gerisinde. Bunu ileriye taşımamız gerekir. Potansiyelinin gerisinde tanımı yanlış anlaşılmasın, mevcudun çok daha ilerisinde verimlilikle, kaliteyle, sürdürülebilirlikle biz Iğdır'ın halkına, onların ettiği geliri sağlayabilecek bir potansiyeli görüyoruz açıkçası. Bugün Iğdır'ın 3,7 milyon dekarlık yüz ölçümünün yaklaşık 2,4 milyon dekarında tarımsal üretim yapıldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde Iğdır'ın marka bir şehir olması için biraz önce söyledik bu potansiyeli bizim harekete geçirmemiz gerekir. Ayrıca ilde bulunan tarımsal sanayi varlığının da ürünlerin işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasıyla alakalı konuların da yine gündemde olması gerekiyor. Bakanlık olarak bizler Iğdır'ın tarım orman ve su potansiyelini verimli bir şekilde kullanması için yine bakanlığımızın desteklerinin de Iğdır'daki üreticilerimizin, girişimcilerimizin hizmetine sunulacağını da söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Karabağ zaferi bize Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili de bir imkan sağladı"

"Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer bize senelerdir konuşulan, on yıllardır konuşulan Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili de bir imkan sağladı" diyen Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bu koridor açılınca Türk dünyasına açılan bir kapı olarak hakikaten hem ticaretimiz hem kültürel bağlarımız bir kez daha birbiriyle kavuşmuş olacak. Bu koridorun ülkemizdeki başlangıç noktasının Iğdır olmasının elbette ilk faydalarını Iğdır görecek. İnsan trafiğinde yaşanacak bir artış olacak elbette. Dolayısıyla gıdaya olan talebi de arttırmış olacak. Buna bizim Iğdır'ı hazırlamamız gerekiyor. Iğdır, tarım ve ormanda marka şehir olmalı dedik. Buna yürekten inanıyoruz. Son 21 yılda bazı çalışmalar var. Ben bunların hepsini tek tek saymak istemiyorum. Hakikaten çok uzunca bir liste. Ama AK Parti hükümetlerinin, hükümetlerimizin son 21 yılda bütün ülkede olduğu gibi Iğdır'da da yapmış olduğu yatırımlar var. Özellikle bizim bakanlığımız yaklaşık 4 milyara ulaşan bir destek paketi oldu. Bugüne kadar kullanılan aynı zamanda su ve sulama alanında yaklaşık 2 milyar liralık da bir yatırım oldu. Bu yapılan tesislerin arasında 1 baraj, 7 gölet var. Ama malumunuz iklim değişikliğiyle alakalı konular bizi zorlayacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla biz suyun yönetimiyle alakalı Iğdır'da da yine yeni baştan bir gözden geçirme yapıyoruz." - IĞDIR