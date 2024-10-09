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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programda bulunmak amacıyla Iğdır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programda bulunmak amacıyla Iğdır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Vali Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz karşıladı. Iğdır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Bakan Yumaklı, sektörü paydaşları ile de bir araya gelecek. Bakan Yumaklı ilk olarak Aralık ilçesinde bulunan TİGEM Kazım Karabekir İşletmesini ziyaret edecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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