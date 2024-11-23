Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi, Türkiye'nin terör belasından bir an önce kurtulmasıdır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhalefete sert eleştirilerde bulunarak, "En son İçişleri Bakanımıza Meclis'te hiç olmaması gereken bir davranış sergilediler. Görünen o ki Türkiye'nin iyiye gidişiyle ilgili engelleri ortadan kaldırmak için alınan kararları uygulayanlar, o vesayetçi zihinlerdeki geçmiş tecrübeleri onların hafızalarında yeniden canlandırıyor ama artık bunları aşacaklar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı ilk olarak AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Pınarbaşı 8. İlçe Kongresine katıldı. Bakan Yumaklı, yöresel kıyafetli kadınlar tarafından ilçe girişinde çiçeklerle karşılandı. Daha sonra katıldığı kongrede partililere seslenen Yumaklı, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizi diğer partilerden ayıran hizmet etme standardıdır"

AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu belirten Yumaklı, "AK Parti'nin kuruluş felsefesinde insan ve fırsat eşitliği var. Şöyle geriye dönüp baktığımda, bu ilin Pınarbaşı ilçesinin bir köyünde hepiniz gibi birisinin evladıyım. Bize bu fırsat eşitliğini sağlayan, sizlere hizmet etme imkanı veren AK Parti'nin sadece liyakate ve vatandaşa hizmet etme isteğine bakan bir parti olması. Bizi diğer partilerden ayıran da budur. Dili, dini, mezhebi, anlayışı, dünyaya bakışı ne olursa olsun, ayrım gözetmeksizin hizmet etmek AK Parti'nin getirmiş olduğu ve bundan sonra da herhalde Türkiye'nin bir daha vazgeçmeyeceği hizmet standardıdır" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi, Türkiye'nin terör belasından bir an önce kurtulmasıdır"

Katliamlara 'dur' diyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Tarımdan ulaşıma, milli sanayisinden dış politikaya kadar artık güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği noktasında hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde siyasi bir vizyonerlik var. Bugün ülkemizin etrafındaki güneyden kuzeye, doğusundan batısına kadar istikrarsızlık içerisinde olan halklar, milletler var. Bütün bunların ortasında Türkiye'nin durumundan bir adım geriye gitmemesi için büyük gayret var. Ekonomide iyiye gidişle ilgili sinyalleri görüyoruz. AK Parti olarak bir taraftan ekonomik büyüme ve istikrarı sağlarken, bir yandan da ülkemize, milletimize yaraşır şekilde adaletin ve iyiliğin gereğini yapıyoruz. Bütün dünyanın sustuğu bir anda sadece ve sadece buradaki katliama 'dur' diyen tek ülke Türkiye, buna 'dur' diyen tek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu bize reva gören bir anlayış var. Bu anlayış her seferinde terörü ve terörün yanında olanları bizim önümüze koyuyor. Cumhur İttifakı olarak bunun engellenmesi için birçok karar alınıp uygulamalar gerçekleştiriliyor. Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi, Türkiye'nin terör belasından bir an önce kurtulmasıdır" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasında yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak. Bunlar çok farklı yöntemleri uygulayacaklar. Dikkat ediyorsanız, en son İçişleri Bakanımıza Meclis'te hiç olmaması gereken bir davranış sergilediler. Görünen o ki Türkiye'nin iyiye gidişiyle ilgili engelleri ortadan kaldırmak için alınan kararları uygulayanlar, o vesayetçi zihinlerdeki geçmiş tecrübeleri onların hafızalarında yeniden canlandırıyor ama artık bunları aşacaklar. Bunları hazmetmek zorundalar. Demokrasiyi hazmetmek zorundalar. Bunları sahip olduğumuz demokrasi kültürü ve seviyesine gelmeye davet ediyorum. 22 yıldır üreten, büyüyen, onurlu bir Türkiye ve onun onurlu halkı, vatandaşı, milleti olması yolunda çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız her sektörde, her sorumluluk alanında daha güçlü bir Türkiye oluşturmak" şeklinde konuştu.

"Kastamonu'da 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 34,2 milyar liradır"

Kastamonu'da yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Yumaklı, "Tarım sektöründe de 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' vizyonuyla politika geliştiriyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kastamonu'da son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 34,2 milyar liradır. İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibariyle 18 katına çıkmıştır. Kentimize tam 10 baraj, 2 gölet, 4 yeraltı depolaması, 12 sulama tesisi yapılarak 288 bin dekar arazi sulamaya açılmıştır. 86 derenin ıslah çalışması yapılmıştır. Son 22 yılda tarla bitkilerindeki üretim artışı yüzde 87'dir. Toplam süt üretiminde yüzde 193 artış sağlanmıştır. İlimizin tarımsal ihracatında tam 217 kat artış olmuştur. Orman köylüsü tam 8 bin 894 aileye 859 milyon TL ORKÖY kredi ve hibesi verilmiştir. 148 milyon orman fidanı toprakla buluşturulmuş, 20 şehir ormanı, 11 bal ormanı tesis edilmiştir. Kastamonu il genelinde bu yıl itibariyle tamamlanan ve devam eden DSİ çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaşmakta fayda görüyorum. Araç barajı inşaatı, Taşköprü Çay Göleti sulaması, Tosya Karapürçek Yeraltı Depolaması İkmali ve depolama işi ile Tosya Akbük Göleti depolaması tamamlanmış durumdadır. Ayrıca, Taşköprü Hasanlı Göleti Sulaması ve Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti Sulaması İkmali inşaat işleri tamamlandı, işletme çalışmaları devam ediyor. Obrucak Barajı İkmali ve İletim Tüneli, Tosya Akbük Göleti Sulaması, Tosya Bayat Göleti depolaması ve İnebolu Sökü Göleti depolama işleri bu yıl sonunda tamamlanmış olacak. Devrekani Alibeyoğlu Göleti, Tosya Çukurhan Göleti ve Sulaması, Hanönü Gökçeağaç Göleti ve Sulaması İkmal depolama ve sulama işi, Germeçtepe Barajı Gövde Yükseltilmesi ve depolaması, Hanönü Yeraltı Depolaması İkmali ve depolama işleri 2025 yılı sonunda tamamlanacak. Kırık Barajı inşaatı, Tosya Aşağıkayı Göleti depolaması, Obrucak Sulama işi ise 2026 yılı sonunda tamamlanacaktır. İlçelerimiz ve köylerimizde 2024, 2025, 2026 yılında tamamlamak üzere çalışmalarını yürüttüğümüz 20 adet taşkın koruma işimiz vardır. Pınarbaşı ilçemiz özeline gelince; son 22 yılda ilçemize 441 milyon TL tarımsal yatırım yaptık ve destek verdik. 1 baraj, 1 sulama tesisi inşa ederek 1.600 dekar arazi suya kavuşturduk, 1 deremizde ıslah çalışmasını yaptık. İlçemizde 2 milyon adet orman ağaçlandırması yapıldı, 1 bal ormanı, 3 mesire yeri oluşturuldu. 142 orman köylüsü ailemize 23,4 milyon TL ORKÖY kredisi ve hibesi verildi. Ilıca Köyü Zarı Çayının Islahı ile Kerte Köyü Üst Havza Tedbir çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını bu vesileyle sizlere müjdelemek isterim" ifadelerini kullandı.

Çiftçileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekli kredilerinden faydalanmaya davet eden Bakan Yumaklı, "Sadece Pınarbaşı için değil, Kastamonu'nun bütün ilçeleri için söylüyorum. Orman İşletme Müdürlüklerine başvurun, onlar size yüzde 20'si hibe, kalan yüzde 80'i de faiz uygulanmadan kredi verecekler. Senede sadece bir kere ödeyeceksiniz. Bütün tesisatınızı değiştirmekle ilgili böyle bir kaynağa dahil olacaksınız. Yani ekstra herhangi bir şeyi ödemeyeceksiniz" dedi. - KASTAMONU