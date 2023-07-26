TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BM-Habitat ile iş birliğini geliştirmek istiyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Yumaklı, Türkiye'nin BM-Habitat ile son dönemde ivme kazanan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakanlık olarak sürdürülebilir şehircilik anlamında kent tarımı ve kent ormanlarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yumaklı, BM-Habitat ile iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.