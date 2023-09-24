Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da 'Büyük Kastamonu Buluşması'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da düzenlenen 'Büyük Kastamonu Buluşması'na katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet etti ve konserde keyifli dakikalar geçirildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da düzenlenen 'Büyük Kastamonu Buluşması' na katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen 'Büyük Kastamonu Buluşması' na katıldı. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu dernek başkanları ve üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.Etkinliğe katılan bir aileyle bir süre sohbet eden Bakan Yumaklı, çocuklarını sevdi. Yumaklı, etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Etkinliğe katılanlar düzenlenen konserde keyifli dakikalar geçirdi.