TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ASEAN Ankara Grubu ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Grubu ülkelerin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Yumaklı, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür etti ve Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Grubu ülkelerin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yumaklı, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:"Asya, dünyada önemli bir bölge haline geldi. Asya bölgesiyle ilişkilerimizin ekonomiden, bilim ve teknolojiye, gıda ve tarımdan turizme, eğitimden kültür ve sanata kadar her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendiriyoruz. ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahını ve mutluluğunu etkileyen her konuda ASEAN'ın doğal ortağıdır. Ülkemizin müstesna konumu, ASEAN ülkelerindeki tarımsal ürünlerin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştırılması konusunda çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, tarım alanındaki yüksek üretim kapasitesi ve bilgi birikimiyle de ASEAN'a önemli katma değer sağlayabilecek özelliklere sahiptir."
Bakan Yumaklı'nın, önümüzdeki dönemde ASEAN ülkeleri ile tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.