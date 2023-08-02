TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ASEAN Ankara Grubu ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Grubu ülkelerin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Yumaklı, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür etti ve Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Grubu ülkelerin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yumaklı, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

Bakan Yumaklı'nın, önümüzdeki dönemde ASEAN ülkeleri ile tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.