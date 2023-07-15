Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 15 Temmuz'da Millet İradesi Güçlenerek Çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, milletin birlik ve beraberlik içerisinde her türlü saldırı ve tehdidi aştığını ve 15 Temmuz darbe girişiminden güçlenerek çıktığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajında "Her türlü saldırının ve tehdidin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelen aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminden de güçlenerek çıkmış, millet iradesinin üstünde hiçbir güç olamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, milletin tüm dünyaya örnek gösterilen bir destana imza attığı milli birliğin yıl dönümü olduğuna işaret etti.

Demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen vatan hainlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milletin gösterdiği direnişle hezimete uğratıldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her türlü saldırının ve tehdidin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelen aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminden de güçlenerek çıkmış, millet iradesinin üstünde hiçbir güç olamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Bizlere düşen, o gece ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradeyi korumak için canlarını feda ederek bir destan yazan kahraman milletimizin mirasına daima sahip çıkmak, o gece yaşananları ve 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını unutmamak, unutturmamaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."