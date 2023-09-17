Tarım ve Orman Bakanı Alanya'daki Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu ve İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 190 hektarlık alanın zarar görmesine sebep olan orman yangını bölgesinde inceleme yaptıktan sonra İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan ormanı yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nda bulunan İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerinde yararlanılan İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki BAYKAR tarafından geliştirilen yerli ve milli Bayraktar TB2 İHA, bölgedeki orman yangınlarını tespitte önemli rol oynuyor ve müdahalenin daha hızlı yapılmasına katkı sağlıyor. Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da bir, dünyada ikinci ülke konumunda bulunuyor. - ANTALYA