Tarım ve Orman Bakanı Alanya'da yangınla mücadeleyi inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi OTAĞ Keşif Uçağıyla havadan inceledi. Bakan Yumaklı'ya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

Bakan Yumaklı, yangın bölgesini havadan inceledi

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi OTAĞ Keşif Uçağıyla havadan inceledi. Bakan Yumaklı'ya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda yerel ekip ile müdahalede bulunuluyor. Araç sayısının yeni katılacak olanlarla daha da artacağı bildirildi. Bölgede çok sayıda vatandaşın ekiplere yardım ettiği görüldü. Kuru ve rüzgarlı bir havanın etkili olduğu bölgede ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.