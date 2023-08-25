Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TARSİM Heyeti ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız ve TARSİM Heyeti ile bir araya gelerek Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM Heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'i ziyaret ederek, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TARSİM açıklamasına göre, Başkan Yıldız ve Genel Müdür Engürülü gerçekleştirdikleri sunumda, Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi'nin kurulduğu günden bugüne kadar geçen süredeki gelişimi, uygulamaları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, Bakanlığın, sistemin büyümesinde, gelişiminde, ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı başarılı noktada önemli bir rol üstlendiğine değindi.

Sunumda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'e sürdürülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi, TARSİM'in kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları ile 2024 yılı hazırlıkları ve hedefleri paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de gerçekleştirilen sunumun ardından, yapılan çalışmalar ve hedefler ile ilgili görüş ve önerilerini belirterek, Hayvan Hayat Sigortaları özelinde yapılan risk inceleme ve hasar tespit çalışmalarındaki uzaktan algılama, risk ve hasar tespiti teknolojisinin Bakanlık ile entegrasyonu konusundaki görüşlerini bildirdi.

Ayrıca, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yakından takip edildiği, sistemin gelişimi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için destek verildiği belirtildi.