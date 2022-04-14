Tarım platformu üyeleri iftarda bir araya geldi

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım Platformu üyelerine iftar yemeği verildi.

Koyun Keçi Birlik binasında yapılan iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter yardımcısı Mehmet Sığırcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım Meslek Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Veteriner Odası Başkanı Ergün Koşar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Şube ve ilçe müdürleri ve ilçe temsilcileri katıldı. İftardan sonra konuşma yapan Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, " Tarım platformu ve birlik başkanımız İhsan Akın'a bizleri böyle önemli bir günde bir araya getirdiği buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Tarım ile uğraşan arkadaşlarımız ile bir aradayız Rabbim birlikteliğimizi yol arkadaşlığımız ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Tarım İl Müdürü Tahir Macit ise "Ramazan ayının güzelliği bir arada bulunmak birliktelik ve iftarı beraber yapmaktır bizleri burada biraya getiren buluşturan ihsan akın başkanın ikramından iftar programından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ise pandemi sürecinden dolayı 2 yıldır iftar programlarında bir araya gelemediklerini belirterek, " Covid 19 pandemisinden dolayı iki yılın ardından iftar programımızı birlik binamızda yapıyoruz, Tarım platformu ve tarım paydaşları olarak davetimize iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Asıl amacımız hem birlikte olabilmek hem de koordineli çalışabilmek için buluştuk ve bir aradayız. Bu mübarek günde toplandık daha fazla üretimli yıllarımızın olmasını temenni ediyoruz çünkü ülkemizin üretime çok ihtiyacı bulunmakta olup bunun için daha çok çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz üretene sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

İftar programı sonrasında yapılan istişare toplantısında sorunlar ve sıkıntılar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı. - MALATYA